Kommentar: Ein Schlag ins Gesicht der Feuerwehr

Das Verhalten im Feuerwehr-Ausschuss ist ein Armutszeugnis für de Wertschätzung der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrücks.

Man muss sich eins vor Augen halten: Unsere Feuerwehr in Erndtebrück ist freiwillig. Sie widmen freiwillig ihre Zeit diesem Ehrenamt und riskieren freiwillig ihre eigene Sicherheit, um unsere zu gewährleisten. Kein Feuerwehrmann oder -frau will sich an dieser Arbeit bereichern, im Gegenteil: Vieles finanzieren sie aus der eigenen Tasche, haben nur bescheidene Wünsche an die Politik.

Was wäre die Alternative? Eine Berufsfeuerwehr, und die wäre teurer. Wir können, ja sollten froh und dankbar sein, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit freiwillig machen. Umso unverständlicher und ungehöriger ist es vor diesem Hintergrund, dass der ebenso freiwillige Chef der Feuerwehr förmlich vor einen Ausschuss zitiert wird und Antworten liefern soll, für die es noch gar keine Basis gibt. Das kommt einem öffentlichen Misstrauensvotum gleich und vermittelt nicht das Gefühl, dass so der Feuerwehr die Treue gehalten und Wertschätzung gezeigt wird.

