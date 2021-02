Kreis Siegen-Wittgenstein vergibt auch 2021 den Heimat-Preis

Siegen-Wittgenstein. Unter dem Motto „Siegen-Wittgenstein 2021 – Heimat für morgen“ winken den Teilnehmern Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

„Siegen-Wittgenstein 2021 – Heimat für morgen“ – so lautet das Motto für den Heimatpreis 2021, den der Kreis Siegen-Wittgenstein im Rahmen des Förderprogramms „Heimat-Preis“ des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung auszuloben möchte. Um an Fördermittel zu gelangen, muss der Kreistag am 19. März einen Beschluss fassen.

Die Richtlinien

Heimat bildet für viele das Fundament ihres Lebens. Sie ist eine feste Konstante im Leben, ein Orientierungspunkt und Anker. Beim Nachdenken über Heimat fallen einem oft spontan Dinge oder Ereignisse ein, die in der Vergangenheit bzw. im Hier und Jetzt liegen. Dabei spielt das „Morgen“ beim Nachdenken über Heimat mindestens eine genauso wichtige Rolle. Dies möchte der Kreis Siegen-Wittgenstein mit dem Heimatpreis 2021 ganz besonders in den Fokus rücken.

Die Projekte

Gesucht werden Projekte und Initiativen, die

einen Fokus auf das künftige Leben in Siegen-Wittgenstein legen,

die einen Bogen vom Gestern über das Heute ins Morgen spannen und so zugleich zur Auseinandersetzung mit unserer Geschichte einladen und Perspektiven für morgen aufzeigen,

das Zusammenleben der Menschen im Kreis fördern,

zu ehrenamtlich-bürgerschaftlichem Engagement motivieren,

die kulturelle Impulse setzen und

unsere natürliche Umwelt schützen und nachhaltig entwickeln.

Entscheidend ist, dass die eingereichten Wettbewerbsbeiträge geeignet sind, unsere Heimat Siegen-Wittgenstein zu stärken, fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen und zu einem Ort zu machen, an dem jeder willkommen ist und ein Zuhause findet.

Wer kann mitmachen?

Eingereicht werden können Projekte und Initiativen, die vom ehrenamtlichen Engagement Einzelner, von Gruppen, Vereinen, Initiativen oder auch ganzer Dorfgemeinschaften getragen werden. Sie müssen regional im und für den Kreis Siegen-Wittgenstein wirken. Einsendeschluss ist der 30. September 2021.

Die Auszeichnung

Mitmachen lohnt sich, denn: Der Heimatpreis „Siegen-Wittgenstein 2021 – Heimat für morgen“ wird im Rahmen des Förderprogramms „Heimat-Preis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben. Für Projekte in Siegen-Wittgenstein stehen aus diesem Programm Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Die Gesamtsumme kann auf maximal drei Preisträger aufgeteilt werden. Über die Vergabe entscheidet eine Jury unter Vorsitz von Landrat Andreas Müller. Ihr werden unter anderem auch die stellvertretenden Landräte angehören, darunter Ursula Belz aus Bad Berleburg und Waltraud Schäfer aus Niederlaasphe. Der Preisträger stellt sich anschließend einem Wettbewerb auf NRW-Landesebene.

Der Heimat-Preis des Kreises für 2021 wäre der dritte seiner Art. Er wurde sowohl im Jahr 2019 als auch im Folgejahr 2020 im Siegener Kulturhaus Lÿz verliehen.

