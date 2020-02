Straßenverkehr Kreis will Planungen für Kreisverkehr in Leimstruth

Leimstruth. Baukosten von 600.000 Euro geschätzt. Kreis will jetzt in Planungen einsteigen, damit

Die Pläne für einen Kreisverkehr am Kreuzungspunkt der Bundesstraße 62 und der Kreisstraße 45 Kreisverkehr in Leimstruth stehen auf der Tagesordnung des Bauausschusses des Kreises Siegen-Wittgenstein.

In der Vorlage wird dem Gremium empfohlen, „in Ergänzung des Straßenbauprogramms für Kreisstraßen bereits in 2020 Planungen für einen Kreisverkehr am Knotenpunkt B62/K45 in Erndtebrück-Leimstruth unter Beachtung der vorläufigen Haushaltsführung durchzuführen.“

Unfallstelle

Aus der Vorlage geht auch hervor, dass die Ursprünglichen Pläne bereits auf das Jahr 2012 zurückgehen. „Dieser Antrag wurde seinerzeit aus verschiedenen Gründen, vor allem aber aufgrund der fehlenden Förderfähigkeit, seitens des Kreises abgelehnt.“ Die Kreisverwaltung macht deutlich, dass sie in diesem Kreuzungsbereich „nach wie vor keine Unfallhäufungsstelle, aus der sich eine Handlungsverpflichtung ergeben würde“ sieht. Dennoch heißt es weiter: „Aufgrund einiger Unfälle könnte ein Kreisverkehr aber zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.

Baukosten

Die Baukosten werden auf deutlich mehr als 600.000 Euro geschätzt. Der Kreis muss ein Drittel tragen . Damit ergibt sich eine Förderfähigkeit der Maßnahme. Die Finanzierung des Bundesanteils der Maßnahme wäre nach Aussage des Landesbetriebes möglich. Es wird daher vorgeschlagen, die Anlage eines Kreisverkehrs für das Straßenbauprogramm 2021 vorzusehen und bereits in 2020 dem Landesbetrieb einen Planungsauftrag zu erteilen und einen Förderantrag bei der Bezirksregierung Arnsberg zu stellen. Der Kreisanteil der Planungskosten, die nicht förderfähig sind, werden auf ca. 24.500 Euro geschätzt.