Kreisstraßen in Wittgenstein bekommen Radwege

Wittgenstein. Neues Konzept zur Erweiterung des Radwege-Netzes im Kreis: Darin sind auch Kreisstraßen in Wittgenstein aufgeführt, die Radwege bekommen sollen.

846 Kilometer umfasst das Radwegenetz des Kreises Siegen-Wittgenstein, das die elf Städte und Gemeinden mit Radpendler-, Haupt- und Nebenrouten verbinden soll. Rund 10 Prozent der im Konzept beschriebenen Radwege laufen auf bzw. entlang von Kreisstraßen. Jetzt hat die Kreisverwaltung eine detaillierte Auflistung vorgelegt, aus der hervorgeht, an welchen Straßen welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Darunter sind auch einige Straßen in Wittgenstein.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur wird in seiner Sitzung am 16. März erstmals über diese Vorlage beraten. „Kern unseres Konzeptes ist der Neubau von Radwegen auf einer Länge von 32 Kilometern entlang von Kreisstraßen. Zudem sollen drei Kilometer bestehende Radwege ausgebaut und auf 16 Kilometern Radfahrstreifen markiert werden“, erläutert Landrat Andreas Müller.

Finanzierung durch Fördergelder

Insgesamt geht der Kreis für seine Maßnahmen von Investitionskosten in Höhe von 35 Mio. Euro aus. „Den Löwenanteil werden wir durch Fördergelder finanzieren können“, betont der Landrat: „Denn für die Erreichung der deutschen Klimaziele ist die Verkehrswende unverzichtbar. Jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto gefahren wird, ist ein Gewinn für die Umwelt und künftige Generationen. Zudem verringert Radfahren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und spart jedem Einzelnen hohe Kosten“, betont Müller.

Den gesamten Maßnahmenkatalog hat der Kreis an den Landesbetrieb Straßen.NRW übermittelt. Der wird die Maßnahmen für den Kreis umsetzen. Aktuell befindet sich die Kreisverwaltung in Gesprächen mit dem Landesbetrieb, um festzulegen, welche Maßnahmen als erstes umgesetzt werden können. So hat die Schließung von Netzlücken für den Kreis hohe Priorität. Und auch Streckenabschnitte mit hohem Verkehrspotential – wie die Radpendlerrouten – sollen vorrangig realisiert werden.

Die Kreisstraßen in Wittgenstein:

Wichtig ist aus Sicht des Kreises auch eine Abstimmung z.B. mit den Städten und Gemeinden oder dem Land, um die geplanten Radwege zeitnah und sinnvoll mit deren Radwegeverbindungen zu verknüpfen. „Dadurch wollen wir ein durchgängiges Netz schaffen, das den Alltagsradverkehr attraktiver macht“, erläutert der Landrat. Unter anderem sollen die Radwege an der K 33 (Dillstraße, außerorts) in Erndtebrück und Bad Laasphe, an der K 45 (Rinther Straße, außerorts) in Bad Berleburg und Erndtebrück, an der K 47 (Altmühlbachtal, außerorts) in Bad Berleburg oder an der K 49 (Birkefehler Straße, außerorts) in Bad Berleburg entstehen.

Bestehende Radwege sollen in Wittgenstein an K 34 in Bad Laasphe, K 36 in Bad Laasphe, K 49 in Erndtebrück und K 50 in Bad Berleburg ausgebaut werden. Schließlich ist die Markierung von Radfahrschutzstreifen innerorts auf einer Vielzahl von kürzeren und längeren Kreisstraßenabschnitten vorgesehen, darunter die K 34 (Siegener Straße) in Bad Laasphe und K 46 (Melbacher Straße) in Erndtebrück.

