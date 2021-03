In Erndtebrück gibt es viele Kreuzwege.

Kirchenkreis Wittgenstein Kreuzwege in Erndtebrück beschreiten

Erndtebrück/Birkelbach. Derzeit wachsen im Evangelischen Kirchenkreis Wittgenstein die Kreuzwege aus dem Boden. Die meisten gibt es in Erndtebrück.

Derzeit wachsen im Evangelischen Kirchenkreis Wittgenstein die Kreuzwege aus dem Boden. Die Idee für den Verkehrszeichen-Kreuzweg stammt von Pfarrerin Kerstin Grünert – und nirgendwo gibt es mehr dieser Kreuzwege als auf dem Gebiet der Erndtebrücker Kommunalgemeinde, nämlich immerhin sieben. Verantwortlich dafür: die beiden Pfarrer und die Presbyterien der beiden Kirchengemeinden Erndtebrück und Birkelbach.

In Balde führt der Kreuzweg rund um das örtliche Gemeindehaus, Auf der Dell 2.

In Benfe startet der Kreuzweg an der Schützenhalle, geht weiter über die Dorfstraße und den Wirtschaftsweg parallel zur Hauptstraße.

In Erndtebrück ist der Kreuzweg der Spazierweg am Fuchsrain, los geht es beim Haus an der Wabrichstraße 36, oberhalb davon gibt es einen Parkplatz.

In Leimstruth beginnt der Kreuzweg am Haus mit der Anschrift „Auf der Höhe 12“.

In Schameder erfolgt der Zugang zum 2,3 Kilometer langen Kreuzweg über den Steimelweg, von dort geht es weiter in Richtung Erndtebrück.

Für Zinse geht der Kreuzweg über den gelben Rothaarsteig-Zubringer am Wanderparkplatz Zinse los.

In Birkelbach schließlich ist die örtliche Kirche der Startpunkt des Kreuzwegs, der übrigens ein Rundweg ist, so findet sich auch die letzte Kreuzweg-Station an der Kirche.

Pfeile auf den Schildern an den Stationen weisen den Kreuzweg-Wanderern den weiteren Weg. Alle Interessierten sind eingeladen, sich auf diese Art in der Natur Ostern anzunähern.