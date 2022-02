Beten für den Frieden: In Wittgensteins Kirchengemeinden wird den Menschen in der Urkaine gedacht.

Ukraine-Krieg Krieg in der Ukraine: Friedensgebete in Wittgenstein

Wittgenstein. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat den Wittgensteiner Kirchenkreis zu spontanen Friedensgebeten am Donnerstag um 18 Uhr veranlasst.

Am Mittwochabend waren beim Ökumenisches Friedensgebet vor der Katholischen St.-Marien-Kirche in Bad Berleburg rund 50 Menschen. Die Spannungen um die Ukraine stiegen, auch wenn die Eskalation der nachfolgenden Nacht kaum zu erwarten war. Die russische Aggression gegen das Nachbarland führt jetzt dazu, dass es am Donnerstag, 24. Februar, erneut Ökumenische Friedensgebete geben wird.

Um 18 Uhr eröffnet Superintendentin Simone Conrad damit die Jugendbibelwoche der Kirchengemeinden Bad Laasphe, Banfetal, Birkelbach; Erndtebrück und Feudingen. Interessierte können sich über Zoom in der Banfer Kirche dazuschalten. Die Einwahldaten gibt es auf der Homepage des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein (hier ist der Link zur Homepage). Bei der Girkhäuser Kirche laden Pfarrerin Christine Liedtke und Jugendreferent Daniel Seyfried ebenfalls um 18 Uhr zu einem Ökumenischen Friedensgebet ein.

Rund 50 Menschen versammelten sich gestern Abend beim Ökumenischen Friedensgebet vor der Katholischen St.-Marien-Kirche in Bad Berleburg. Auch heute Abend wird wieder an anderer Stelle gebetet. Foto: Jens Gesper / WP

In allen drei Hochsauerländer Kirchengemeinden des Wittgensteiner Kirchenkreises wird es um 18 Uhr Friedensgebete mit den örtlichen Pfarrern geben: in der St. Johanniskirche Eslohe, in der Christuskirche Schmallenberg und in der Evangelische Kirche Winterberg. In den Kirchengemeinden Raumland und Wingeshausen läuten um 18 Uhr die Glocken.

