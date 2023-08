Kühler Sommer in Bad Laasphe: Wabach-Bad zieht Konsequenzen

Bad Laasphe/Feudingen. Weil die kühlen Temperaturen zuletzt kaum noch Besucher ins Freibad gelockt haben, wird dieser Bereich des Wabach-Bades vorerst geschlossen.

Die Stadt Bad Laasphe teilt mit, dass das Freibad in Feudingen vom 2. bis 10. August 2023 vorläufig geschlossen bleibt. Die relativ kühlen Temperaturen lockten bereits in der vergangenen Woche kaum noch Schwimmerinnen und Schwimmer in das Feudinger Bad, so dass eine kurze Unterbrechung der Saison wirtschaftlich sinnvoll und zumutbar erscheint.

Sollte zu Beginn der kommenden Woche ein Wetterumschwung erfolgen, kann der Betrieb auch vor dem 10. August wieder aufgenommen werden. Der Betrieb im Wabach-Bad in Bad Laasphe wird wie gewohnt fortgeführt.

