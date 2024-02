Kundgebung in Bad Berleburg: Alle Details zur Demo

Wie in einem Bild in Hagen können auch zur Kundgebung in Bad Berleburg Schilder mitgebracht werden.

Bad Berleburg Am Samstag setzen Wittgensteiner mit einer Kundgebung ein Zeichen für Toleranz und gegen Ausgrenzung. Die Unterstützung wächst immer weiter.

„Wittgenstein ist bunt statt braun! Demokratie ist der wichtigste Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und den müssen wir gemeinsam schützen“, so rufen die drei Wittgensteiner Bürgermeister Henning Gronau, Bernd Fuhrmann und Dirk Terlinden zur Teilnahme an der Kundgebung am Samstag, 3. Februar, um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Berleburg auf den sozialen Medien auf: „Bekennt Farbe und zeigt Flagge für Demokratie, Freiheit und Gemeinschaft - und gegen jede Form von Rechtsextremismus. Denn: Nie wieder ist jetzt. Es kommt auf uns alle an!“

Die Zeiten sind ernst. Der Faschismus, der von rechts immer weiter salonfähig gemacht wird, muss gestoppt werden, bevor er Fuß fasst. Erndtebrücker SPD-Ortsverein - Unterstützt den Aufruf zur Teilnahme an der Kundgebung

Die vom SPD-Ortsverein Bad Berleburg angemeldete Kundgebung wird im Vorfeld immer mehr unterstützt. So kommentieren die Grünen Bad Laasphes unter dem Aufruf: „Wir Grünen kommen hin und bringen uns ein. Wir verbreiten unseren Aufruf, an der Veranstaltung teilzunehmen. Uns sind Parteizugehörigkeiten in dieser Sache egal. Wir helfen fleißig mit, dass diese Veranstaltung ein deutliches Zeichen setzt. Weitere Zeichen müssen allerdings folgen. Dafür werden wir sorgen.“ Auch der Erndtebrücker SPD-Ortsverein schreibt: „Wir teilen den Aufruf unserer Genossinnen und Genossen aus Bad Berleburg. Unter dem Motto ,Bad Berleburg ist bunt, offen und menschlich - gegen Ausgrenzung und für Demokratie!‘ wird diesen Samstag eine Demo und Kundgebung stattfinden. Denn die Zeiten sind ernst. Der Faschismus, der von rechts immer weiter salonfähig gemacht wird, muss gestoppt werden, bevor er Fuß fasst. Lasst uns dafür auf die Straße gehen und zeigen, dass Rechtsextremisten und Faschisten immer die Minderheit sein werden!“

Genauso ruft die Linke Siegen-Wittgenstein dazu auf, am Samstag auf den Marktplatz zu kommen: „Auch das Wittgensteiner Land steht auf gegen den Rechtsruck, gegen Faschismus und rassistische Deportationsphantasien. Wir unterstützen den Aufruf: Mit dieser Kundgebung möchten wir ein gemeinsames und deutliches Zeichen gegen die menschenverachtenden Pläne aus dem Lager der AfD zur millionenfachen Deportation setzen. Hass und Ausgrenzung dürfen in Deutschland nicht wieder die Oberhand gewinnen. Unsere freiheitlich, demokratische Grundordnung muss jetzt von uns allen gemeinsam durch ein klares Zeichen geschützt werden.“ Selbst Satiriker Jan Böhmermann macht in seiner Instagram-Story darauf aufmerksam, dass am Samstag unter anderem in Bad Berleburg demonstriert werden soll.

Das Programm

Mittlerweile steht das genaue Programm der Veranstaltung: Um 16.30 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Bad Berleburger Marktplatz - übrigens bewusst als stehende Demonstration, womit auch der Aufwand für die Polizei eingeschränkt wird. Rouven Soyka, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bad Berleburg, wird die Menge zunächst begrüßen. Dann folgen Auftritte der drei Wittgensteiner Bürgermeister Henning Gronau, Dirk Terlinden und Bernd Fuhrmann und danach Otto Marburger, der als 1940 geborener Wittgensteiner etwas zur längsten Friedensperiode in Deutschland berichten kann. Die Band des JAG Bad Berleburg wird dann für etwas Abwechslung sorgen, bevor die Bundestagsabgeordneten Luiza Licina-Bode (SPD) und Laura Kraft (Grüne) sowie die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) nacheinander die Bühne betreten werden. Es folgt ein weiterer Musikbeitrag und dann der Auftritt des Hilchenbacher Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage sowie ein Musikbeitrag. Nach der Abmoderation soll die Kundgebung spätestens 18.30 Uhr beendet sein.

