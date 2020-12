Kunstgesellschaft Wittgenstein veranstaltet Video-Vernissage

Bad Berleburg 40 Jahre Wittgensteiner Kunstgesellschaft sollen mit der Ausstellung "Naturgewaltig" gefeiert werden. Dazu gibt es eine Video-Führung.

Im Jahr 2020 kann die Wittgensteiner Kunstgesellschaft 1980 e.V. auf ihr vierzigjähriges Bestehen zurückblicken. Die Französin Jaqueline Osterrath, die Koreanerin Nham-hee Völkel-Song und der Österreicher Lutz Motzer, die in Wittgenstein ihre Wahlheimat gefunden hatten, wagten im September 1980 mit der Eröffnung ihrer ersten Kunstausstellung in der privaten Galerie am Schloss einen mutigen Schritt und stellten mit der Gründung der Wittgensteiner Künstlergruppe ’80 die Weichen für die bildende Kunst in der Region neu.

Vierzig Jahre sind eine lange Zeit im Schaffen und Wirken eines Vereins und ein Anlass, auf das Geleistete zurückzublicken, einen Katalog herauszugeben und auch eine Mitgliederausstellung zu organisieren. Bereits vor zwei Jahren haben die Mitglieder im Rahmen der monatlichen Kunststammtische mit den Planungen für das Jubiläumsjahr begonnen und auch den Titel der Ausstellung festgelegt: „Naturgewaltig“.

28 Mitglieder und 80 Exponate

Unter diesem Thema haben die Kunstschaffenden eine beachtliche Vielfalt an Überlegungen, Gedanken

und Fertigkeiten entwickelt. Große Naturereignisse wie Erdbeben, Stürme, Tsunamis, Vulkanausbrüche,

Insektenplagen – Ereignisse, die etwas Zerstörerisches implizieren – werden künstlerisch umgesetzt, aber auch die Schaffenskraft der Natur mit ihrer Schönheit und Vielfältigkeit finden in den Arbeiten ihren Niederschlag.

Achtundzwanzig Mitglieder nehmen mit 80 Exponaten an der Ausstellung teil und zeigen Malerei, Fotografie, Texte, Grafik, Filzarbeiten und Porzellanmalerei. Selbstverständlich war geplant, die Jubiläumsausstellung in der Galerie der Sparkasse Wittgenstein im Rahmen einer festlichen Vernissage mit Gästen zu eröffnen. In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie jedoch vieles anders. Das Virus hat die Verantwortlichen der Kunstgesellschaft dazu gezwungen, die geplante Eröffnung im gewohnten Rahmen abzusagen.

Öffentliche Kunstpause

Seit Mitte März ist die Eröffnung von Kunstausstellungen mit Besuchern aufgrund der pandemischen Umstände nicht mehr möglich gewesen, um gesundheitliche Gefährdungen für Gäste und Beteiligte auszuschließen.

Im Rahmen seiner kurzen Ansprache resümiert Wolfgang Völker, Vorsitzender der Wittgensteiner Kunstgesellschaft: „Es war eine öffentliche Kunstpause angesagt, aber es gab trotzdem keine Pause für die Kunst. Denn die Mitglieder der Kunstgesellschaft haben die Zeit genutzt, um sich mit dem Thema „Naturgewaltig“ zu beschäftigen und sich auf die Ausstellung vorzubereiten. Gemeinsam mit der Sparkasse Wittgenstein haben wir uns dann für die Ausstellungseröffnung im virtuellen Video-Format entschieden“.

Kunst- und Kulturförderung erster Klasse

Zugleich dankte Wolfgang Völker der Sparkasse für die Bereitstellung der lichtdurchfluteten Räumlichkeiten im ersten und zweiten Obergeschoss der Hauptgeschäftsstelle, die für Ausstellungen ideal geeignet sind, und die organisatorische Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellungen. „Was die Sparkasse hier leistet, das ist Kunst- und Kulturförderung erster Klasse“, so Wolfgang Völker.

Axel Theuer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, betont in seiner Begrüßung, dass die Sparkasse Wittgenstein und die Wittgensteiner Kunstgesellschaft „über viele, viele Jahre eine ausgesprochen positive und angenehme Zusammenarbeit verbindet“. Sein Vorstandskollege Andreas Droese freut sich zusammen mit Kunden und Sparkassenmitarbeitern ebenfalls über die Ausstellung, bedauert jedoch, dass sie aufgrund der pandemischen Umstände zurzeit nicht besucht werden kann.

Neue Form der Ausstellungseröffnung

„Es war wichtig, in der Zeit, bis das wieder möglich ist, einen neuen Zugangsweg zu ermöglichen“, so Andreas Droese. Tatsächlich ist das digitale Video-Format für die Kunstgesellschaft nicht nur eine neue Form der Ausstellungseröffnung, sondern auch eine neue Erfahrung. In jedem Fall ist es eine Möglichkeit, die öffentliche Kunstpause nicht weiter zu verlängern.

Christiane Sandkuhl, Beisitzerin im Vorstand der Kunstgesellschaft, führt in einem virtuellen Rundgang

fachkundig und einfühlsam durch die Ausstellung und stellt exemplarisch Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken vor. „Mir fiel beim ersten Betrachten aller Ausstellungsstücke auf, mit welcher Inbrunst, Leidenschaft und mit welch großen Talenten wir es hier zu tun haben. Nimmt man sich die Zeit zur Aufmerksamkeit mit dem eigenen Auge, erkennt auch der Kunstlaie, wie tief sich der Künstler mit „Naturgewaltig“ in seinem Oeuvre identifiziert und verewigt hat“, fasst Christiane Sandkuhl ihre Eindrücke von derJubiläumsausstellung zusammen.

Video ist kostenlos online zu sehen

Zu sehen ist der Film zur Vernissage der Ausstellung im Internet unter www.wittgensteiner-kunstgesellschaft.de/ausstellungen/aktuell/ oder www.facebook.com/spkwittgenstein oder auf Instagram unter wittgensteiner.kunst.g.1980 oder auf Youtube.

Produziert wurde der Film von Matthias Heise, freiberuflicher Mitarbeiter des WDR.

Kunstinteressierte können den in diesem Jahr neu herausgegebenen sechzig Seiten dicken Katalog zum

40jährigen Bestehen, der 39 kunstschaffende Vereinsmitglieder mit ihren individuellen künstlerischen

Arbeiten in Farbe vorgestellt, für eine Schutzgebühr von 5,00 Euro erwerben.

Er liegt bereit im Servicebereich der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in Bad Berleburg oder kann auch über die E-Mail-Adresse info@wittgensteiner-kunstgesellschaft.de von der Wittgensteiner Kunstgesellschaft angefordert werden. Er wird dann mit der Post zugestellt.