Netzwerk Gesundheitssport startet wieder durch

Das Gesundheitssport-Netzwerk geht mit Outdoorkurse an den Start.

Bad Berleburg. Es gibt viel Neues: Neue Angebote, neue Kursleiter und eine ZPP-Auszeichnung für das Team.

„Endlich ist es soweit – die Inzidenzwerte fallen und wir dürfen wieder in die Planung gehen“, sagt Marion Noelling vom Team Netzwerk Gesundheit Wittgenstein. Nach den neuesten Regelungen der Corona Schutzverordnung ist kontaktfreier Sport draußen wieder erlaubt.

„So sind wir in die Planung gegangen und möchten unseren Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern für den Sommer 2021 ein breites Angebot an Outdoor Kursen anbieten. In Kooperation mit dem Schützenverein Bad Berleburg dürfen wir die Rasenfläche des Schützenplatzes für unser Outdoor-Kursprogramm nutzen. Hier bieten sich für uns besonders gute Bedingungen, wir haben genügend Platz für alle Teilnehmer und man kann direkt vor dem Schützenplatz parken“, erläutert Marion Noelling.

Neue Kursleiter

Da das Team im Lockdown sportlich alle nicht aktiv war und der Kursraum seit November 2020 leer steht, sei man in dieser Zeit aktiv gewesen, um das Angebot für die Zukunft weiter auszubauen, so Geschäftsführerin Marion Noelling.

Das Team werde mit einigen neuen Kursleitern an den Start gehen und könne demnächst auch mehrere Kurse im Gesundheitssport mit einer ZPP Zertifizierung über die Krankenkassen anbieten. Das heißt, die Gesundheitssportkurse mit ZPP Auszeichnung werden von den Krankenkassen bezuschusst.

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder starten können. Wir bieten einige Kurse im Bereich innere Balance Yoga – mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten – Pilates, Qigong Tai Chi. Wer sich nach dieser langen Zeit des Lockdowns endlich wieder richtig auspowern will, kann dies in unseren neuen Kursen. Wir bieten hier HIIT – High Intensive Intervall Training und neu hinzugekommen Cardio-Dance-Fitness“. Neu im Programm ist auch unsere „Kinderspielekiste“, ein Kurs für psychomotorische Bewegungs- und Entwicklungsförderung für Kinder von 4 bis 6 Jahren“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins.

Alle Kurse sind im Einzelnen auf der Homepage genau beschrieben. Das gesamte Paket des Outdoor Kursprogramms findet man auf unserer Homepage unter Aktuelles. Die Kurse können dann direkt per Mail gebucht werden.

Online-Zugang als Zugabe

Zudem bietet das Team allen Teilnehmern die das Sommer-Outdoor-Kursprogramm nutzen wollen, einen kostenlosen Zugang für den Online-Mitgliederbereich. So hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, in den Sommermonaten zusätzlich noch die eine oder andere Einheit zuhause auf der Matte durchzuführen oder als Alternative bei schlechtem Wetter. Kursstart ist Anfang Juni. Der Verein freut sich auf Anmeldungen. Und wenn alles gut läuft - startet das Programm mit den Indoor Kursen ab September 2021 wieder im Kursraum.

E-Mail: kontakt@gesundheitssport-wittgenstein.de www.netzwerk-gesundheit-wittgenstein.de

