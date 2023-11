L 632: Kein Busverkehr zwischen Leimstruth und Rüppershausen

Bad Laasphe. Aufgrund von Bauarbeiten entfallen die Haltestellen die Haltestellen Amtshausen und Rüppershausen – Schwarzacker. Das sollten Sie nun wissen.

Die Stadt Bad Laasphe informiert auf ihrem Facebook-Account „nach Rücksprache mit der VWS, dass in der kommenden Woche kein Busverkehr auf der Straße L 632 (Amtshäuser Straße / Rüppershäuser Straße) ab der Abzweigung Leimstruth bis Rüppershausen aufgrund von Bauarbeiten möglich ist“.

Somit entfallen die Haltestellen Amtshausen und Rüppershausen – Schwarzacker. Eine Bedarfshaltestelle wird in Rüppershausen an den Abzweigungen Rüppershäuser Straße / Am Hesselberg eingerichtet. Die Baumaßnahme soll nach einer Woche beendet sein.

