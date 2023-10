Laasphe: 27-Jähriger schleudert betrunken Hantel auf B 62

Bad Laasphe. Am Dienstagmorgen hat ein betrunkener 27-Jähriger eine 5-Kilogramm Hantel aus dem Fenster auf die viel befahrene Bahnhofstraße geworfen.

Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen in Bad Laasphe für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 8.30 Uhr wurden Polizisten zu einer Wohnung in der Bahnhofstraße gerufen. Auf der viel befahrenen B 62 fanden die Beamten eine 5-Kilogramm Hantel sowie eine Hantelstange, die der Mann zuvor offenbar aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen hatte.

Die Polizeikräfte konnten die Wohnung des Randalierers schnell ausfindig machen. Der 27-Jährige war stark alkoholisiert und zeigte sich außerdem wenig kooperativ. Die Polizisten brachten den jungen Mann daraufhin auf die Wache nach Bad Berleburg, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Um eine weitere Gefährdung durch den Randalierer auszuschließen, wurde er in Gewahrsam genommen.

Durch die Wurfaktion wurde laut Polizei niemand verletzt. Es kam ebenfalls zu keinerlei Sachschaden. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

