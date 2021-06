Laasphe: Alte Synagoge baut um - Taubenzüchter aufgepasst

Dieses Zubehör aus der zwischenzeitlichen Nutzung steht derzeit in der Alten Synagoge in Bad Laasphe noch im Weg. Wenn Taubenzüchter daran Interesse haben, melden sie sich bei Rainer Becker vom Christlichen-Jüdischen Freundeskreis Bad Laasphe.

Der Christlich-Jüdische Freundeskreis sucht Unterstellmöglichkeiten und hat Zubehör für Taubenzüchter abzugeben.

Bad Laasphe. Wenn die Dinge rund um die Alte Synagoge in Bad Laasphe jetzt an Fahrt aufnehmen, dann hat der Christlich-Jüdische Freundeskreis zwei Bitten an die Öffentlichkeit.

Zum einen finden sich in dem Gebäude Gegenstände, die während der Bauzeit woanders gelagert werden müssen, wer dem Verein dafür Unterstell-Möglichkeiten zur Verfügung stellen kann, meldet sich beim Vorsitzenden Rainer Becker unter 02752/9314.

Zum anderen hätte der Freundeskreis auch noch etwas abzugeben. Denn in der Alten Synagoge war in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur eine Schlosserei im Erdgeschoss, sondern auch ein Taubenschlag unterm Dach: mit Taubenkörben verschiedener Größe, Zellengittern, Zuchtzellen und Futterschalen dafür, Witwerzellen, Sitzregalen, Nistschalen, Futtertrögen verschiedener Größen und Ausführungen, Taubentränken aus Glas oder Keramik und Kunststoffbehältern für Zusatzfutter. All das steht derzeit noch in der Alten Synagoge - und ist hier im Weg.

Wer die Dinge selbst abholt, kann diese gern bekommen. Der Freundeskreis würde sich im Gegenzug über eine Spende für das Projekt „Alte Synagoge“ freuen. Auch eine vorherige Besichtigung ist möglich. Ansprechpartner hierfür ist ebenfalls Rainer Becker.

