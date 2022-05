Laasphe: Baukosten für Offenen Ganztag drohen zu explodieren

Niederlaasphe. Die Stadt Bad Laasphe fürchtet, dass es bei 360.000 Euro für den Standort Niederlaasphe nicht bleibt. Und die Politik hat da auch noch Fragen.

Die Grundschule an der Rainstraße in Niederlaasphe soll für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS) einen Anbau in klassischer Bauweise im ehemaligen Schulgarten bekommen – mit zwei neuen Räumen auf rund 89 Quadratmetern Grundfläche. Dafür votierten jedenfalls am Mittwochabend mit breiter Mehrheit die Politiker im Schulausschuss. Doch damit ist das Projekt noch lange nicht auf der Schiene.

Denn abgesehen davon, dass der Umwelt-, Bau und Denkmalausschuss das Thema am 1. Juni ebenfalls auf der Tagesordnung hat und sich noch für eine günstigere Variante entscheiden könnte, können der Stadt als Schulträger die Baukosten in diesen unruhigen Zeiten schnell davonlaufen. Nach derzeitiger Schätzung der Verwaltung liegen sie bei rund 360.000 Euro, Tendenz jedoch steigend. Die OGS-Erweiterung ist grundsätzlich nötig, weil Eltern ab August 2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für ihre Kinder im Grundschulalter haben.

Grüne fürchten: Standort Niederlaasphe nicht gesichert

Nach welchen Vorgaben denn die Größe der OGS-Räume festgelegt werde, wollte Ausschussvorsitzender Samir Schneider (SPD) wissen. Hier gebe es noch keine feste Richtlinie, so Jann Burholt als Fachbereichsleiter Bürgerdienste im Rathaus. Das hätten kürzlich auch Vertreter anderer Städte und Gemeinden bestätigt. Im Moment gehe man grob von vier Quadratmetern pro Kind aus. Was die Finanzierung betrifft, hofft Burholt auf Geld aus dem Förderprogramm „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“.

Die Alternative zum Anbau auf der Rückseite der Schule wäre ein Container-Bau mitten auf dem Schulhof. Dort würde es dann aber sehr eng, etwa in den Pausen. Foto: Eberhard Demtröder

Carina Jung von den Grünen hatte sich beim Votum des Ausschusses der Stimme enthalten. Und sie erklärte in der Runde auch, warum. Für sie seien da „noch zu viele Fragezeichen“. So fürchtet sie, dass der Schulstandort Niederlaasphe auf die Dauer mangels Schülern nicht gesichert sei – und sich eine Investition von 360.000 Euro dort nicht lohne. Als Alternative schlug Jung vor, Klassenräume zu Multifunktionsräumen auch für die OGS umzuwidmen. Samir Schneider und Jann Burholt hielten ihr entgegen, dass für den Standort Niederlaasphe für die nächsten Jahre stabile Schülerzahlen vorausgesagt seien.

Schulleitung: Wir brauchen diese Räume

„Wir müssen heute auch einen Schritt weitergehen“, fand Jann Burholt mit Blick auf den OGS-Ausbau. Und dabei favorisiere die Stadt den erwähnten Anbau. Denn mit der ebenfalls angedachten Container-Alternative mitten auf dem Schulhof werde es dort eng. Und auch die kommissarische Leiterin der Bad Laaspher Grundschule mit ihren beiden Standorten Bad Laasphe und Niederlaasphe, Renate Krack-Schneider, plädierte für eine zeitnahe Umsetzung der Baumaßnahme, „weil wir diese Räume brauchen“.

Sollte der Anbau im kommenden Jahr umgesetzt werden, so Jann Burholt, werde die Stadt dafür eine realistische Summe in den städtischen Haushalt 2023 einplanen. Sollten dann bei der Ausschreibung der Baumaßnahme zu hohe Angebote interessierter Baufirmen zurückkommen, könne man das Projekt in dieser Form noch immer stoppen, fand Samir Schneider.

