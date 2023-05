Laasphe: Drachenflieger aus Österreich stürzt bei Turnier ab

Bei dem Absturz verletzte sich der Mann zum Glück nur leicht an einer Hand und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine „Flugunfallanzeige“ auf.

Feudingen. Ein 57-jähriger Mann ist mit seinem Hängegleiter bei Feudingen in eine Wiese gestürzt. Der Pilot hatte dabei aber großes Glück.

Großes Glück hat am Himmelfahrtstag ein 57-jähriger Mann bei einem Absturz mit einem Flugdrachen gehabt, das bestätigte die Stefan Pusch von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde in Siegen.

Ins Krankenhaus gebracht

Laut Polizei war der Österreicher aus großer Höhe auf eine Wiese nahe dem Industriegebiet Feudingen auf einer Wiese nahe der Einmündung der Siegener Straße in die Landstraße 719 Richtung Volkholz abgestürzt.

Gestartet war der Österreicher bei den internationalen hessischen Ultraleicht-Schleppmeisterschaften. Er folg einen Hängegleiter - also seinen „Drachen“. Von den 18 Startern im Feld erreichten am „Vatertag“ nur drei das Ziel.

Auf der Internetseite des Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverband heißt es dazu: Die Aufgabe gestaltete sich schwierig, da der Himmel im Laufe des Tages immer blauer wurde. Auch der Wind war zum Teil ein Hindernis.“ Um 12 Uhr waren die Starts auf dem Flugplatz in Aßlar erfolgt. „Die Starrflügel fliegen ein Dreieck über 120 km, die Flexiblen Drachen - leider nur 6 am Start - fliegen 102 km. Start und Ziel ist der Flugplatz in Aßlar“, beschreibt der Ausrichter den Wettkampf.

