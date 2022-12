Laasphe: Politik bringt drei Zonen für Windräder auf den Weg

Ein Schwarzstorch fliegt im Odenwald an einem Windrad vorbei. Sein Auftauchen kann einem Projekt für Windkraftanlagen schnell den Wind aus den Rotoren nehmen.

Bad Laasphe. Bürger nutzen die Einwohner-Fragestunde in der Ratssitzung, um ihre Bedenken zu äußern und zu warnen. So hat das auf die Politiker gewirkt.

Mit einer breiten Mehrheit, aber auch mit drei Gegenstimmen und sechs Enthaltungen haben die Politiker im Rat der Stadt Bad Laasphe am Donnerstagabend drei Konzentrationszonen für die künftige Windenergie-Nutzung im Stadtgebiet auf den Weg gebracht. „Die Partei“ scheiterte mit einem Antrag, den Beschluss zu vertagen, weil sich Bürgerinnen und Bürger in dem Prozess „nicht mitgenommen“ fühlten, so Fraktionschef Markus Schmidt. Außerdem nutzten Zuschauer im Ratssaal die Einwohner-Fragestunde, um ihre Bedenken zu äußern und Antworten zum Verfahren zu bekommen.

So merkte ein Fragesteller an, dass die Bezirksregierung in der Vergangenheit ausdrücklich davor gewarnt habe, auf den Flächen im Bereich „Nördlich Gonderbachtal“ Windräder aufzustellen – zum einen wegen des früheren Bergbaus dort, zum anderen wegen des Schwarzstorchs. Allerdings beziehe sich das Bergbau-Argument nur auf einen kleinen Teil der Flächen, erläuterte Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden. Und es werde wohl kein Projektierer seine Anlagen freiwillig auf solchen Arealen aufstellen. Und das Vorkommen von Schwarzstörchen werde innerhalb des Verfahrens ohnehin noch einmal im Einzelfall geprüft.

Wieder aufgeschnürtes Paket hätte Folgen

Ob denn das Paket der drei Zonen zum jetzigen Zeitpunkt rein rechtlich noch einmal veränderbar sei, war eine zweite Frage. Hier verwies der Bürgermeister auf die Ansicht von Juristen, dass Veränderungen beim Flächen-Angebot automatisch zu einem komplett neuen Verfahren führten. Die Stadt müsse dann wieder bei Null anfangen – und das könne sie sich in dieser Phase und bei gesetzten Fristen nicht leisten.

Laut Stadtverwaltung zielt bisher im Verfahren ein Großteil der Anregungen aus der Öffentlichkeit darauf ab, auf Basis unterschiedlichster Argumente die Reduzierung oder den Verzicht auf die Darstellung von Windkonzentrationszonen zu begründen. Es gebe aber auch Anregungen einzelner Grundstückseigentümer, auf ihren Flächen solche Zonen darzustellen sowie Anregungen von Windpark-Entwicklern und -betreibern zu einer weitergehenden Darstellung von Konzentrationszonen hinsichtlich Ausdehnung und Anzahl. Dem habe aber „nicht durchweg gefolgt werden“ können.

Von 50 Windrädern „umzingelt“

Aus Sicht von Werner Oder (FDP) werden die Bad Laaspher Ortschaften mit bis zu 50 Windrädern regelrecht „umzingelt“. Dabei müsste die Politik den Bürgern vielmehr klarmachen, „dass weniger mehr ist“. Und Markus Schmidt (Die Partei) kritisierte das derzeitige Chaos bei der Gesetzeslage für Windkraft-Projekte in Deutschland ohne einheitliche Kriterien. Eine Mehrheit der Bürger werde die Belastungen durch neue Windräder tragen, „während sich die Profiteure die Taschen vollmachen“.

Nach Angaben der städtischen Bauverwaltung sollen folgende Flächen als Konzentrationszonen für die Windenergienutzung im Flächennutzungsplan für das Bad Laaspher Stadtgebiet dargestellt werden: „Nördlich Gonderbachtal“ mit einer Größe von 268,0 Hektar, „Großer Ahlertsberg“ (267,4 Hektar) sowie „Görtzberg und Wolfskammer“ (54,7 Hektar).

Diese drei Zonen liegen südlich der Ortslagen Bernshausen, Banfe, Laaspherhütte und Bad Laasphe sowie nördlich der Ortslage Hesselbach und westlich der Ortslage Fischelbach. Sie sollen „im Sinne einer räumlichen Steuerung die gewünschte Ausschlusswirkung an allen anderen Standorten im Stadtgebiet entfalten“, so die Verwaltung weiter. Im Klartext: Nur innerhalb der abgesteckten Zonen könnten dann Windräder aufgestellt werden.

„Kleiner Rothaar“ wird nicht „Großer Rotor“

Die sogenannte Potenzialfläche 5a (Heiligenborn) gehört ausdrücklich nicht zu den künftigen Konzentrationszonen. Bekanntlich wollen hier die beiden Prinzessinnen Katharina und Friederike zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein fünf bis sechs Windkraftanlagen auf den Flächen der Waldbesitzergesellschaft Heiligenborn GbR errichten. Das hatte „Die Partei“ – bekannt als Satire-Partei – zum Anlass genommen zu beantragen, den Märchenwanderweg „Kleiner Rothaar“ in diesem Bereich in „Großer Rotor“ umzubenennen.

Vor der Abstimmung darüber kündigte „Die Partei“-Fraktionschef Schmidt an, dass seine eigene Fraktion gegen den Antrag stimmen werde. Denn wenn man konsequenterweise den Namen des Wanderweges einer neuen Optik der Landschaft mit Windrädern anpasse, sei es damit vorbei. Der Antrag habe seine Fraktion zum Nachdenken gebracht, sagte SPD-Fraktionschef Samir Schneider – und bat, den Namen „Kleiner Rothaar“ beizubehalten. Es dürfe im Umfeld des Wanderweges dann aber auch keine Windräder geben. Einstimmig lehnte der Rat den Antrag am Ende ab.

