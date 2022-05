Laaspher Schaufenster: Zur Automesse und dann ein Kneippbad

Bad Laasphe. Bei den vielen Aktionen in der Kernstadt staunen die Besucher nicht nur über Handel, Handwerk und Gewerbe. Ein Spaziergang mit vielen Gesprächen.

Diesen sonnigen Sonntag haben sich viele Bad Laaspher freigehalten, denn: Das „Bad Laaspher Schaufenster“ als weithin beliebte Veranstaltung ist endlich wieder an den Start – diesmal in Kombination mit dem Kneipp-Gesundheitstag und der Wittgensteiner Automesse. Kurzum: Eine Stadt stellt sich vor. Und das alles in der Zeit von 11 bis 18 Uhr mitten in der Kernstadt, samt verkaufsoffener Läden ab 14 Uhr. Außerdem lässt sich der Ausflug heute für viele mit dem Besuch im Wahllokal verbinden.

„Gut ist, wie sich die einzelnen Firmen präsentieren, die hier ortsansässig sind, sagt anerkennend Volker Sinner aus Niederlaasphe, der den Schaufenster-Bummel der etwas anderen Art mit seiner Frau macht. „Den Gesundheitstag haben wir aber auch im Blick.“

Wenn das Auto lächelt

Vor dem „Haus der Jugend“ hat sich der Kulturring Bad Laasphe aufgebaut und bietet den Passanten auf ihrem Weg zwischen der Altstadt und dem Ludwig-Koch-Center frische Waffeln aus dem Eisen an – aber auch Infos zu Kultur-Veranstaltungen in der nächsten Zeit. „Nach Corona starten wir jetzt wieder“, freut sich Kulturring-Vorsitzender Wolfgang Gerber. Endlich könne man wieder langfristig planen – und mache das auch. Erst einmal bis zu den Sommerferien.

Im Ludwig-Koch-Center an der Stockwiese steht fast alles im Zeichen der Wittgensteiner Automesse. Vor allem ein alter VW Bulli T1, Baujahr 1965, ist hier der Hingucker. Und auch Julius Cramer und sein Großvater aus Biedenkopf kommen mit Gerrit Klaus Brunke vom Bad Laaspher Autohaus Achenbach ins Gespräch über historische, aber gerne auch moderne Elektro-Fahrzeuge. „Selbst Kinder erkennen dieses Fahrzeug“, hat Brunke beim T1 festgestellt. Und das liege auch an den beiden großen „Augen“, also die Scheinwerfer, und „an diesem Lächeln im Gesicht“.

Ben findet vor allem den „Menschen-Kicker“ toll

2024 ist angepeilt Laut TKS-Geschäftsführerin Signe Friedreich soll das beliebte „Bad Laaspher Schaufenster“ ab sofort wieder alle zwei Jahre stattfinden. Hauptsponsoren in diesem Jahr sind die Sparkasse Wittgenstein sowie die beiden heimischen Unternehmen Heinrich Wagner Sinto und EJOT.

Ein paar Schritte weiter, vor dem Raiffeisen-Markt, hat sich der Kreissportbund (KSB) Siegen-Wittgenstein aufgebaut – und bringt mit seinem Angebot vor allem jungen Besucherinnen und Besuchern gezielt in Bewegung. Ben Autschbach aus Fischelbach findet besonders den „Menschen-Kicker“ toll, bei dem man plötzlich Akteur in einem riesigen Tischfußball-Spiel wird. „Der Gedanke dahinter ist unser Konzept ,Trotz Corona Sport“, erklärt Christian Janusch, beim KSB Geschäftsführer. Der sei gerade in den Sommermonaten prima draußen möglich, und das selbst mit minimalem Aufwand wie etwa nur einem Springseil. Ben hat’s ausprobiert.

Kistenklettern – das probiert hier der 36-jährige Markus Georg aus Niederlaasphe aus. Bei der 13. Kiste aber stürzt er ab. Foto: Eberhard Demtröder

Ein Stück die Straße „In der Aue“ hinunter präsentieren die Zweirad-Veteranen-Freunde Wittgenstein unter anderem historische Motorräder - bis hin zur legendären Horex, bekannt etwa aus den „Werner“-Filmen. Und der 1. Vorsitzende Stephan Weitzel kann berichten, dass die Veteranen in letzter Zeit um 16 Mitglieder gewachsen sind – „trotz Corona“. Ein Beleg dafür, dass Oldtimer wieder ganz groß in Mode sind.

Familienvater hält sich auf 13 von 15 Kisten

„Das sieht immer so leicht aus“, sagt Markus Georg (36) aus Niederlaasphe – und meint das Kisten-Klettern, das er soeben hinter sich gebracht hat. Immerhin 13 von 15 Kisten hat der Familienvater unter sich stapeln können. „Man muss den Kindern ja zeigen, wie das geht.“ Und Georg war ganz nahe daran, die Glocke im Ziel zu läuten.

Ein Schwerpunkt des Schaufensters: der Kneipp-Gesundheitstag rund um den Wilhelmsplatz. Und bei dem warmen Wetter heute nimmt auch Heinrich Schmidt aus Banfe im Rathausgarten gerne ein erfrischendes Armbad, angeleitet von Regina Pfeil vom Kneipp-Verein Bad Laasphe. Für den ganzen Körper wohltuend soll es sein – und das kann Schmidt nur bestätigen.

