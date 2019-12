LahnVokal verpasst das Finale vom Chorwettbewerb knapp

In die Top Fünf von „Der beste Chor im Westen“ hat es „LahnVokal“ aus Feudingen geschafft. Am Freitagabend sangen sie im Finale des WDR-Wettbewerbs um den Sieg – doch dafür hat es am Ende nicht gereicht.

Moderator Marco Schreyl verabschiedete die Wittgensteiner nach der Vorrunde und dem Urteil der Jury mit Dankesworten: „Ihr habt einen super Job gemacht und uns viel Freude gemacht.“ Am Ende aber reichte es nicht für den einzigen reinen Männerchor im Finale. Dafür aber war Südwestfalen mit zwei anderen Formationen dort gut vertreten. Neben den Siegerländerinnen von Encantada aus Neunkirchen kamen die Gemischten Stimmen Biggesang ins Finale. Biggesang gewann am Ende.

Zuvor aber hatten alle fünf Finalisten tolle Leistungen in der Vorrunde des Finales gezeigt. Mit ihrer Version des Klassikers „Veronika, der Lenz ist da“ sangen LahnVocal aus Feudingen in der ersten Runde um die Gunst der Jury, die nur drei Chöre in die Endrunde des Finales schicken konnte. Trotz eines starken Auftrittes der Wittgensteiner war an dieser Stelle Schluss im Wettbewerb: Die Jury gab anderen Chören den Vorzug. Die Männer hatten „leichte Schieflagen“ bei ihrem Lied gezeigt, kommentierte Jurorin Jane Comerford. Trotzdem war sie voll des Lobes: „Ich staune über Eure Vielfalt“. Juror Rolf Schmitz-Malburg befand, dass die Feudinger den 30er Jahre Tonfall des Stückes gut getroffen haben, dass es aber auch ein paar Schwächen gab. Dennoch wertete er den Auftritt als „großartige Chorleistung“.

Trotz des Ausscheidens sind „LahnVokal“ stolz auf ihr Abschneiden im Wettbewerb und dankbar für die große Unterstützung aus der Heimat.

Rückendeckung bekamen die Chöre von Jane Comerford: „Unser Herz hängt an an diesen Leuten, aber wir müssen auch fair sein. Das ist bitter für die Chöre, die nicht weiterkommen. Aber alle fünf können sich als Gewinner fühlen.“ Auch Beatrice Egli war eindeutig: „Es wird sehr schwer die letzten drei Chöre auszuwählen.“ Für Giovanni Zarrella waren es „Nuancen“ die entschiedne haben.

Der Gewinner der vierten Staffel von „Der beste Chor im Westen“ - Biggesang aus Olpe - erhält 10.000 Euro und darf mit dem WDR Rundfunkchor in der Heimat auftreten.