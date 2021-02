NRW schafft das Schulgeld für Gesundheitsberufe ab

Düsseldorf/Siegen-Wittgenstein. Die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs Dreisbach hat gute Neuigkeiten: NRW schafft Schulgeld ückwirkend zum 1. Januar 2021 ab.

Das sind sehr gute Nachrichten für die circa 8400 Auszubildende in den Gesundheitsfachberufen in NRW: Das Land übernimmt ab sofort das Schulgeld zu 100 Prozent.

Als ehemalige Physiotherapeutin freut sich die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach sehr über die Übernahme des Schulgeldes. Die Ungerechtigkeit, dass die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen von den Auszubildenden selbst gezahlt werden muss und bei Ärzten und Apothekern der Staat zahlt, war ein Ansporn für die Wittgensteinerin in der Politik aktiv zu werden. Von Anfang an setzte sie sich in den Gesundheitsgremien dafür ein.

Rückwirkend erlassen

Anke Fuchs-Dreisbach. Foto: CDU Bad Berleburg / WP

„Die Schulgeldfreiheit für die Gesundheitsfachberufe war schon immer eine Herzensangelegenheit für mich. Deswegen freue ich mich sehr, dass diese finanzielle Hürde rückwirkend zum 1. Januar 2021 in NRW abgeschafft wird. Damit werden die Gesundheitsfachberufe attraktiver und ich hoffe, dass sich mehr Menschen für diese Berufe entscheiden werden“, so die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach.

57 Fragen an Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) 1. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank, sehr gut. Die Sonne scheint — alles bestens. 1 von 58

2. Was machen Sie am 14. Mai gegen 20 Uhr? Ich hoffe, mit Familie und Freunden zusammen feiern zu können, vielleicht im Bürgerhaus in Bad Berleburg. Anmerkung des Autors: Hier spricht die Wittgensteinerin. 2 von 58

3. Was ist zurzeit Ihr politisches Lieblingsthema – muss nichts mit Landespolitik zu tun haben? Für unsere Region ist mir die Verkehrsanbindung ganz wichtig. 3 von 58

4. Wenn Sie im Wahlkreis bei Parteifreunden unterwegs sind, worüber sprechen Sie? Natürlich die Verkehrsanbindung, und über den Breitbandausbau, der dringend notwendig ist, sowohl für die Dörfer als auch für die Gewerbegebiete. 4 von 58

5. Wenn Sie eingeladen werden, von Vereinen, Unternehmen, Organisationen – worauf werden Sie angesprochen? Auch auf diese Themen. 5 von 58

6. Sie sind natürlich gut in Ihrer politischen Arbeit. Aber: Gibt es irgendetwas, wo Sie noch besser werden möchten? Verbessern kann man sich immer, kein Mensch ist perfekt. 6 von 58

7. Was ist im Moment das wichtigste Thema aus Ihrem Wahlkreis, für das Sie in Düsseldorf arbeiten möchten? Die Verkehrsanbindung ist das zentrale Thema. Bei Firmenbesuchen werde ich immer wieder damit konfrontiert. Und es geht nicht nur um den Schwerlastverkehr. 7 von 58

8. Welchen Satz können Sie nicht mehr hören/sagen? Gibt es da einen? (Anmerkung: Sie scheint leidensfähig zu sein) 8 von 58

9. Wie weit ist Düsseldorf von Siegen entfernt? Von Sassenhausen drei Stunden Fahrzeit. 9 von 58

10. Wie fährt man die Strecke besser/schneller – Auto oder Bahn? In Sassenhausen fahren nur Schulbusse. Kurzum: Die richtige Routine fürs Pendeln in die Landeshauptstadt muss sich erst noch einstellen. 10 von 58

11. Was ist Ihre Stärke – lieber reden, lieber zuhören? Fifty- Fifty, das ist ausgewogen. Ich finde Zuhören ganz wichtig. 11 von 58

13. Und viel? Zu Hause ja. 13 von 58

14. Zu viel? Da müssen Sie meinen Mann fragen. 14 von 58

15. Können Sie auch Sonntagsreden? Sonntags reden oder Sonntagsreden? (Anmerkung: Schlagfertig. Und nicht geantwortet. So geht Politik) 15 von 58

16. Worüber würden Sie zuerst im Landtag reden? Über die ländlichen Räume. Dafür möchte ich mich stark machen. Ich möchte eine Stimme sein, da ich gerade unseren ländlichen Raum nicht in Düsseldorf vertreten sehe — von Düsseldorf aus gesehen ist das übrigens auch das Siegerland. (Anmerkung des Autors: Also: Wir reden hier nicht über Wittgenstein und das städtische Siegen, sondern Siegen-Wittgenstein als gemeinsamen ländlichen Raum) 16 von 58

17. Was macht eigentlich Spaß an Politik? Mir gefällt, wenn man für eine gemeinsame Sache, die man gut findet, abstimmt und man dann etwas erreichen kann. Man sieht dann auch, dass es in der Stadt vorwärts geht. Auch bei Themen, die beim Bürger vielleicht nicht so beliebt sind, wie zum Beispiel die Haushaltskonsolidierung. Es muss nun mal sein. Und wenn wir uns mit gemeinsamer Kraft im Rat dafür einsetzen und etwas für Bad Berleburg schaffen, dann ist das ein gutes Gefühl, daran mitgearbeitet zu haben, Ideen mit eingebracht zu haben. Das macht Freude. (Anmerkung des Autors: Seit 2009 ist Anke Fuchs-Dreisbach Ortsvorsteherin, seit 2014 Stadtverordnete und 2. stellvertretende Bürgermeisterin — fast noch ganz frisch, dieser Einstieg in die Politik) 18 von 58

18. Und was nervt? Manchmal ziehen sich Sitzungen in die Länge. 19 von 58

19. Wenn Sie nicht Politik machen, was machen Sie dann (falls es dafür überhaupt Zeit gibt)? Ich bin gern zu Hause, ich bin nicht so reiselustig. Wir haben ein wunderschönes Haus gebaut, da gibt es noch zu tun an der Außenanlage. (Anmerkung: Und dann gibt es noch den Beruf: Anke Fuchs-Dreisbach ist angestellte Physiotherapeutin, seit 15 Jahren in einer Praxis in Bad Laasphe) 20 von 58

20. Ist Politik ein Beruf? Und wenn ja: Wie finden Sie das? Ja. Man verbringt dort seine Zeit, und man bekommt dafür eine Entlohnung. Mein Einstieg war die ehrenamtliche Tätigkeit als Ortsvorsteherin. 21 von 58

21. Kann/muss man Politik lernen? Ja. Ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt und einen Gesundheitsberuf. Ich werde auf jeden Fall noch lernen müssen. 22 von 58

22. Wenn es bei Ihnen nicht die CDU geworden wäre – welche Partei dann? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und warum die CDU? Mein Vater war politisch sehr interessiert und war Parteimitglied, ich bin in die CDU eingetreten, als ich Ortsvorsteherein wurde. 23 von 58

23. Begegnen Ihnen eigentlich auch manchmal Leute, die auf Parteien und Politik überhaupt nicht gut zu sprechen sind? Häufig, ich würde sogar sagen, die Mehrheit. Parteien werden zurzeit ziemlich beschimpft. Ich versuche zu vermitteln, dass Jeder das Beste will und das Beste gibt. 24 von 58

24. Haben Sie ein politisches Vorbild? Kein politisches. Mein Vorbild sind meine Eltern, mein Vater ist leider schon verstorben. Sie sind bescheiden, einfach und ehrlich. 25 von 58

25. Wie viele Freunde haben Sie auf Facebook? Es sind über 800. (Anmerkung des Autors: Zum Zeitpunkt des Gesprächs: 872) 26 von 58

26. Kennen Sie die alle? Ja. 27 von 58

27. Bei Google gibt es Sie mit …. Treffern? – Googeln Sie sich auch schon mal selbst? Weiß ich nicht. Sollte man das regelmäßig tun? 28 von 58

28. Haben Sie einen Lieblingsort/-platz in Siegen-Wittgenstein? In der Küche meiner Mutter. 29 von 58

29. Und gibt es außerhalb von Siegen-Wittgenstein einen zweitliebsten Ort, an dem Sie gern sind/wären? Ich bin gern am Bodensee. Da ist das Leben so entschleunigt, die gehen alle etwas entspannter als wir hier. 30 von 58

30. Pils, Alt oder Kölsch? Pils. Aus Bad Laasphe. 31 von 58

31. Krüstchen oder Riewekooche? Beides eigentlich — Krüstchen. Wittgensteiner Krüstchen. 32 von 58

32. Schwarz/Rot, Dunkelrot, Gelb, Grün oder Blau? Schwarz allein stand nirgends? Da wäre natürlich ideal, die Mehrheit zu haben. 33 von 58

33. Ein paar Stichworte: …. Turbo-Abi? Kann funktionieren. Funktioniert auch in anderen Bundesländern. 34 von 58

34. Route 57? Planungen müssen dringend in Angriff genommen werden. 35 von 58

35. Sekundarschule? Anmerkung des Autors: Anke Fuchs-Dreisbach sagt nichts. Außer: Sie schreiben schon, aufgrund meines Gesichtsausdrucks? 36 von 58

36. Windkraft? Energiewende ja, aber in den ländlichen Räumen mit Augenmaß, mehr Entscheidungsfreiheit für Kommunen. 37 von 58

37. Umweltzone? Anmerkung des Autors: Ein Blick spricht Bände. Siehe Frage 35. 38 von 58

38. Hygieneampel? Nein. Ein Bürokratiemonster. 39 von 58

39. Hauptschule? Gerne. Dreigliedriges Schulsystem finde ich gut, war immer erfolgreich. 40 von 58

40. Abschiebungen? Bei abgelehnten Asylbewerbern, ja. 41 von 58

41. Lügenpresse? Dazu habe ich keinen Bezug. 42 von 58

42. Populismus? Kommt immer wieder vor. Man muss tolerant genug sein, das auszuhalten. 43 von 58

43. Kommunal-Soli? Leidiges Thema, schön wär’s ohne. 44 von 58

44. Förderschule? Man sollte keine weiteren schließen. Die, die bestehen, sollten bestehen bleiben, da die Kinder dort nach ihren Fähigkeiten gefördert werden. 45 von 58

45. A 45? Wichtig. 46 von 58

46. Azubi-Ticket? Bin mir nicht sicher, ob das funktionieren würde — wenig sinnvoll. 47 von 58

47. In wie vielen Kommunen im Kreis war die CDU 2012 stärkste Partei? Drei? (Anmerkung: Passt) 48 von 58

48. Wie lang dauert eigentlich eine Bahnfahrt von Niederschelden nach Bad Laasphe? Ewig, bestimmt zwei Stunden. (Anmerkung: Fast) 49 von 58

49. Und die Autofahrt von Bad Berleburg nach Siegen? 45 Minuten, 40 Minuten, je nachdem. (Anmerkung des Autors: So schnell ist weder der Mitbewerber noch die Nachbarschaft aus dem 126er Wahlkreis. Liegt bestimmt daran, dass nur sie nach d i e s e r Fahrtrichtung gefragt wurde) 50 von 58

50. Sind Sie das mal mit einem Elektroauto gefahren? Nein. 51 von 58

51. Wen hätten Sie gern als Top-Act für KulturPur 2018? Peter Maffay, bevor er in Rente geht. 52 von 58

52. Philharmonie Südwestfalen im Schellack oder Accu$er im Apollo? Eher zur Philharmonie. 53 von 58

53. Sportfreunde Siegen oder TuS Ferndorf – für welches Spiel kaufen Sie Karten? Ferndorf. (Anmerkung des Autors: Fairerweise hätte ich Erndtebrück anbieten sollen, oder?) Wenn, Fußball, dann Kreisklasse in Sassenhausen. 54 von 58

54. Ihr Lieblings-Emoji? Der Lachende. 55 von 58

55. Siegen-Wittgenstein 2050 – welche Vision haben Sie? Vermutlich alles digitalisiert, vielleicht gibt es sogar andere Fortbewegungsmittel, als wir uns jetzt vorstellen können. Wenn man sieht, was sich in den letzten 30 Jahren getan hat, könnte es gut sein, dass es eine ganz andere Welt ist. 56 von 58

56. Eine Regionale-Frage... Warum schon wieder Südwestfalen? Das haben wir verdient. 57 von 58

57. Kommt man eigentlich mit Nettsein weiter? Nett und kämpferisch. Nettsein ist eine gute Grundvoraussetzung. Aber man muss auch einen starken Willen und Durchsetzungsvermögen haben. Zusatzfrage: Frauen mehr als Männer, in der Kommunalpolitik auf dem Land? Anmerkung - Die Antwort als Frage von Anke Fuchs-Dreisbach: Ist das in der Stadt anders? 58 von 58

Seit September 2018 übernimmt das Land NRW bereits 70 Prozent des Schulgeldes, jetzt werden die Kosten komplett übernommen. Dafür stellt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in diesem Jahr rund 43,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Diese Berufsgruppen profitieren

Von der Neuregelung profitieren folgende Berufsgruppen: Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Masseure/Masseurinnen und medizinische Bademeister/innen, Pharmazeutisch-Technische Assistenz, Podologie, MTA-Labor, MTA-Radiologie und MTA-Funktionsdiagnostik.

Die Schulgeldfreiheit der Gesundheitsfachberufe ist auch Bestandteil des Koalitionsvertrages der Bundesregierung. NRW wollte die Betroffenen aber nicht noch länger auf eine bundesrechtliche Regelung warten lassen und führt die Schulgeldfreiheit schon vorab ein.