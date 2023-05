Landesbetrieb Straßen-NRW informiert über Route 57-Planung

Wittgenstein/Hilchenbach. Sie ist aktuell wieder in einer heftigen politischen Diskussion. Da passt das Angebot des Landesbetriebs, die Planung genau vorzustellen.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen lädt am 31. Mai wieder zu einem Austausch über den aktuellen Stand rund um das Projekt „57-verbinden“ ein – den Streckenzug der Bundesstraßen B508 und B62 zwischen Kreuztal und Erndtebrück.

Nach der zuletzt digitalen Veranstaltung im März soll am Mittwoch, 31. Mai, von 15 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz von REWE in Hilchenbach (In d. Herrenwiese 30, 57271 Hilchenbach) wieder ein persönlicher Infomarkt vor Ort in Hilchenbach stattfinden. Die Infomärkte finden regelmäßig an Orten entlang des geplanten Streckenzugs statt und wurden im Herbst 2022 in Kreuztal und Erndtebrück bereits gut besucht. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich bei der offenen Veranstaltung zum aktuellen Planungsstand informieren. Bei Fragen stehen die Expertinnen und Experten von Straßen-NRW zur Verfügung.

Hintergrund des Projektes

Das Projekt 57-verbinden setzt sich aus sechs Teilprojekten im Streckenverlauf der Bundesstraßen B508 und B62 zusammen. Dieser Streckenzug zwischen Kreuztal und Erndtebrück wird aus einer Abfolge von der Teilortsumgehung Kreuztal und drei Ortsumgehungen (OU Kreuztal-Ferndorf, OU Hilchenbach und OU Erndtebrück) gebildet. Diese vier Teilprojekte sind im Bedarfsplan des Fernstraßenausbaugesetzes gelistet. Sie sind dort aufgrund der hohen raumordnerischen Bedeutung, der Verbesserung der verkehrlichen Erschließung des Wittgensteiner Landes, dessen Anbindung an das Autobahnnetz und der Entlastung der Ortsdurchfahrten als „Vordringlicher Bedarf“ eingestuft.

Planungsauftrag ist klar formuliert

Das bedeutet, dass der Landesbetrieb Straßenbau einen uneingeschränkten Planungsauftrag für diese Maßnahme hat. Neben den vier Bedarfsplanmaßnahmen sind zwei weitere Ausbaumaßnahmen Bestandteil des Streckenzugs B508/B62. Die Planung der Gesamtmaßnahmen erfolgt unter der Projektbezeichnung „57-verbinden“, da der Streckenzug verbindend durch das Postleitzahlengebiet 57 führt. Weitere Infos: www.57-verbinden.de

