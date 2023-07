Landschaftsgärtnerin: „Mauern und Pflastern ist mein Ding!“

Bad Berleburg. Lea Sophie Jansohn hat ihre Ausbildung bei Achinger in Berleburg gemacht – als Jahrgangsbeste in NRW. Für 2024 hat sie ein großes Ziel.

Wege pflastern, Beete anlegen und pflegen, Spielgeräte aufstellen, Tiefbauarbeiten erledigen und vieles mehr – die Aufgabenbereiche für die Mitarbeiter von Achinger Gärten und Freiräume GmbH in Bad Berleburg sind vielfältig. 1958 wurde das Unternehmen von Dietrich Achinger gegründet – damals noch als Einzelunternehmen. Heute zählt das Unternehmen 25 Mitarbeiter – eine von ihnen ist Lea Sophie Jansohn. Seit 2019 ist die 23-Jährige dabei, absolvierte zuvor ihre Ausbildung dort und schnitt als Jahrgangsbeste in NRW ab. Damit aber noch nicht genug: Das nächste Ziel ist bereits zum Greifen nahe.

Dass die 23-Jährige heute ganze Parkanlagen gestaltet, hätte sie vor wenigen Jahren noch nicht gedacht. „Nach meinem Abi wusste ich noch nicht, wo mein Weg hingehen soll. Ich wusste nur: Ich will hier nicht weg.“ Gemeint ist ihre Heimat Wittgenstein. Sie entschied sich erst einmal ein Jahre zu jobben und zu schauen, wo ihre Interessen liegen. Der entscheidende Tipp aber kam von einer Freundin, die zu der Zeit ihre Ausbildung bei Achinger machte. Kurz darauf schrieb auch Lea Sophie eine Bewerbung an das heimische Unternehmen. „Beim Vorstellungsgespräch merkte ich direkt: Wir sind auf einer Wellenlänge. Es passte einfach auf Anhieb“, so Jansohn.

Und es dauerte nicht lange, da war der Vertrag unterschrieben und Lea Sophie auf ihrem ersten großen Betriebsausflug mit ihren künftigen Arbeitskollegen. „Das war noch vor meinem Ausbildungsbeginn – da lernte ich die Jungs bereits alle richtig kennen.“ Sie selbst habe sich auf Anhieb pudelwohl gefühlt. „Natürlich kommt mal hier und da ein Spruch, dann gibt’s eben einen von mir zurück“, sagt sie und lacht. „Humor ist wichtig.“ Immerhin verbringen die Teams viel Zeit miteinander – „mehr als mit dem Partner oder der Familie.“ Ein gutes Arbeitsklima sei daher wichtig.

Vielfältige Aufgaben

Für gewöhnlich starten die Teams um kurz vor sechs Uhr auf dem Hof der Firma. Danach geht es in festen Teams – meist zu zweit oder dritt – auf die Baustelle. Für Lea Sophie und ihren Kollegen geht es derzeit nach Hessen. Dort gestalten sie die Außenanlage eines Kindergartens. Grünflächen anlegen, Wege herstellen, Spielgeräte aufbauen – die komplette Außengestaltung liegt in den Händen der Mitarbeiter. „Unser Aufgabengebiet ist breit aufgestellt – Hecke schneiden, Rasen mähen, Beete anlegen und Pflegen gehört ebenso zu unseren Aufgaben wie Wege pflastern, Terrassen bauen oder auch Tiefbauarbeiten“, erklärt die 23-Jährige. Grob unterteilen sich die Aufgaben in Steinarbeiten und Grünpflege. Und ihr Lieblingsbereich? „Ganz klar Steinarbeiten.“ Das habe sie schon früh gemerkt. „Mauern und Pflastern ist mein Ding.“

Und damit alles an seinen Platz kommt, ist auch gerne mal die ein oder andere große Maschine notwendig: „Baggerfahren ist schon ganz cool“, sagt sie. Das Führen von großen Maschinen war Teil der Ausbildung, „richtig lernt man’s aber eigentlich erst in der Praxis“, erläutert Lea Sophie, die mit ihren Können den ein oder anderen Kunden schon mal überrascht. „Wenn Kunden mich zum ersten Mal sehen, kommt es schon mal vor, dass sie fragen: Und wer macht das jetzt? Dann sag ich: Ja ich! Und am Ende staunen sie nicht schlecht“, berichtet Lea Sophie. „Es ist am Ende egal, ob eine Frau oder ein Mann in der Maschine sitzt oder den Weg pflastert.“ Sie selbst war eine von insgesamt drei Frauen in ihrer Ausbildungsklasse. „Leider entscheiden sich immer noch sehr wenige Frauen für den Beruf, dabei macht er echt viel Spaß und bietet jede Menge Zukunftschancen.“

Das Schönste für sie? „Zum einen die Teamarbeit.“ Insbesondere in den Sommermonaten verbringen Lea Sophie und ihr Kollege viel Zeit auf der Baustelle, sammeln ein paar Überstunden, die sie im Winter abbauen können, wenn nicht so viele Aufgaben zu erledigen sind. „Das heißt aber nicht, dass wir nichts zu tun haben“; betont die 23-Jährige. „Wir nutzen die kälteren Monate, um den Fuhrpark wieder auf Vordermann zu bringen, das Lager aufzuräumen oder für die Inventur.“ Und wenn dann doch mal ein wenig Zeit übrig bleibt, dann probiert die 23-Jährige viel aus – zum Beispiel ein neues Programm, mit dem man Pläne in 3D erstellt. „Dann können die Kunden via Programm virtuell durch ihren künftigen Garten gehen. Das ist schon cool“, schwärmt sie. Was sie zudem immer wieder an ihrem Job fasziniert, ist, „wenn wir am Freitag nach getaner Arbeit die Baustelle sauber verlassen und noch einmal zurück auf das blicken, was wir alles in der Woche geschafft haben. Das ist das Tolle – man hat ein sichtbares Ergebnis.“

Meistertitel für 2024 angestrebt

Um ihr Wissen und Können zu vertiefen, strebt die 23-Jährige 2024 ihren Meister an. Dann geht es für zehn Monate nach Essen an die Gartenbaumeisterschule. „Der Meister ist eine super Alternative zum Studium“, so Jansohn, die 2022 als Jahrgangsbeste in NRW ihre Gesellenprüfung absolvierte. Dafür gab es ein Stipendium – und das möchte sie nun für die Meisterschule nutzen. „Ich bin dankbar, dass meine Chefs mir dies ermöglichen und mich für die Zeit freigestellt haben.“ Für Sophie eine Erleichterung. „Ich darf also wieder zurückkommen“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Bis es so weit ist, hat sie aber auf der Baustelle in Hessen noch einiges zu tun. Und wenn sie nicht gerade auf der Baustelle ist, geht es zuhause weiter. „Mein Freund und ich haben uns vor kurzem ein Haus gekauft, dass wir derzeit renovieren. Er selbst ist als Metallbauer handwerklich begabt. Wir wollen auch dort alles selbst machen. Wir haben einfach Spaß daran.“

