Landtagswahl 2022: Erndtebrück sucht noch Wahlhelfer

Im Mai findet die NRW-Landtagswahl statt. Die Gemeinde Erndtebrück sucht in der Vorbereitung noch nach Wahlhelfern.

Erndtebrück. Am Sonntag, 15. Mai 2022, findet in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl statt. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Erndtebrück haben an diesem Tag die Möglichkeit von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen – oder sogar aktiv zu unterstützen. Die Gemeinde benötigt hierfür die Mithilfe der Erndtebrückerinnen und Erndtebrücker.

Für die 10 Urnenwahllolkale muss jeweils ein Wahlvorstand gebildet werden, bei dem die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind mitzuwirken. Ein Wahlvorstand setzt sich aus einer/einem Wahlvorsteher/in, stellv. Wahlvorsteher/in, Schriftführer/in, stellv. Schriftführer/in und weiteren zwei bis vier Beisitzer/innen zusammen und arbeitet üblicherweise in Halbtagsschichten. Die Gemeinde freut sich neben Einzelpersonen auch über Gruppen, die gemeinsam ein Wahllokal übernehmen.

Wünsche werden berücksichtigt

Der eigene Wohnort ist hierfür nicht entscheidend. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden möglichst wohnungsnah in einem Wahllokal eingesetzt. Wünsche hinsichtlich der Funktion und des Einsatzortes werden soweit wie möglich gerne berücksichtigt. Neben der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl gehört unter anderem auch die Überprüfung der Wahlberechtigung, die Ausgabe der Stimmzettel, sowie die Auszählung der Stimmzettel zu den Aufgaben der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Vorab erhalten alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer Merkblätter mit allen Informationen und werden auf Wunsch nochmals gesondert geschult.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Landtagswahl müssen wahlberechtigt sein. Alle Wahlhelfenden bekommen als Aufmerksamkeit ein Erfrischungsgeld von der Gemeinde und nehmen nach der Wahl bei der Verlosung von Wertgutscheinen teil. Interessierte können sich bei der Gemeinde Erndtebrück beim Wahlamt der Gemeinde Erndtebrück, Talstraße 27, 57339 Erndtebrück oder unter 02753/605-135, -148, oder per Mail an u.geisler@erndtebrueck.de oder k.bernshausen@erndtebrueck.de melden.

