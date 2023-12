Landwirte in Siegen-Wittgenstein gehen auf die Barrikaden

Bauern demonstrieren am 29. Januar 2021 mit ihren Traktoren in Berlin. Jetzt folgt eine Kundgebung in Siegen.

Siegen-Wittgenstein Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen durch Kundgebung der Bauern am Freitag, 29. Dezember, in Siegen. Konvois sind Teil der Demo.

Am Freitag, 29. Dezember, demonstrieren zahlreiche Landwirte sowie weitere nahestehende Branchen im Kreisgebiet mit Schwerpunkt Siegen und Umland. Unter dem Titel „Protest gegen die (Spar-)Beschlüsse der Ampelregierung“, gehen Landwirte, Fuhrunternehmer und Handwerker auf die Straße. Hintergrund sind die von der Bundesregierung für den Bundeshaushalt 2024 vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen für Agrardiesel sowie die Abschaffung der Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.

Die landwirtschaftlichen Kreisverbände Olpe und Siegen-Wittgenstein im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband gehen von „mindestens 300 Traktoren und 100 Lkw“ aus, die sich bereits für die Großkundgebung in Siegen angemeldet haben. Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bestätigt diese Zahl. „Aufgrund der Erfahrungen ähnlicher Veranstaltungen hinsichtlich der Teilnehmer- und Fahrzeuganmeldungen ist eine hohe Zahl von Teilnehmern und Fahrzeugen zu erwarten“, heißt es aus Siegen.

Mehrere Konvois unterwegs

Die Protestveranstaltung wird in Form mehrerer, von der Polizei begleiteter Fahrzeugkonvois von verschiedenen Startpunkten in Hünsborn, Wilnsdorf, Netphen und Erndtebrück aus in Richtung Siegen stattfinden. Die Fahrzeuge werden dann an festgelegten Punkten abgestellt. Anschließend begeben sich die Teilnehmer in Eigenregie zum Jakob-Scheiner-Platz. Dort soll ab 13 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Nach Abschluss der Kundgebung erfolgt der Rückweg zu den abgestellten Fahrzeugen. Auch die Abfahrt von den Abstellörtlichkeiten wird verkehrspolizeilich begleitet.

Veranstalter und Polizei haben sich auf den oben genannten Ablauf geeinigt. Diese Einigung sieht im Ergebnis die geringstmögliche Verkehrsbeeinträchtigung vor, welche aber dennoch zu beträchtlichen Störungen führen werde.

Die Polizei appelliert daher an alle betroffenen Verkehrsteilnehmer: „Stellen Sie sich bitte auf entsprechende Verkehrsstörungen ein und bringen Sie Geduld mit. Unterlassen Sie riskante Verkehrsmanöver, insbesondere riskante Überholaktionen, um nicht sich oder andere in Gefahr zu bringen.“ Entsprechende Verkehrsverstöße wird die Polizei rigoros verfolgen.

