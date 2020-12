Landwirtschaftskammer NRW - Ein Präsident aus Wingeshausen

Bad Berleburg/Münster. Oliver Beitzel aus Wingeshausen wurde jetzt erneut Stellvertretender Präsident aus der Gruppe der Arbeitnehmer gewählt.

Die Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hat jetzt in einer digitalen Sitzung Karl Werring aus Sendenhorst als Präsident im Amt bestätigt. Die Hauptversammlung wählte den 60-jährigen Landwirt, der seit Dezember 2017 Präsident der Kammer ist, erneut für eine Amtszeit von drei Jahren. Weiter im Amt als bleibt auch der Wingeshäuser Oliver Beitzel als Vizepräsident aus dem Bereich der Arbeitnehmer.

Karl Werring wurde in Münster geboren und wuchs auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Sendenhorst auf. Nach dem Abitur studierte er Landwirtschaft an der Fachhochschule in Soest, die er 1983 als Diplom-Agraringenieur verließ. 1991 übernahm er den Betrieb seiner Eltern. Karl Werring ist seit 1996 Mitglied der Landwirtschaftskammer und wurde 2017 erstmals zum Präsidenten gewählt.

Martin Dahlmann (55) aus Wuppertal wurde von der Hauptversammlung im Amt des Stellvertretenden Präsidenten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen aus der Gruppe der Arbeitgeber bestätigt. Martin Dahlmann wurde in Wuppertal geboren und wuchs auf dem elterlichen Milchviehbetrieb in Wuppertal-Langerfeld auf. Nach seinem Abschluss zum Staatlich geprüften Landwirt übernahm er 1989 die Leitung des elterlichen Betriebs, auf dem er einige Jahre später eine hofeigene Käserei aufbaute. Martin Dahlmann ist seit 2014 Mitglied der Landwirtschaftskammer und wurde 2017 erstmals zum Stellvertretenden Präsidenten gewählt.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Oliver Beitzel (49) aus Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein als Stellvertretender Präsident aus der Gruppe der Arbeitnehmer. Oliver Beitzel ist Forstwirtschaftsmeister bei der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer. Er ist seit 2005 Mitglied der Landwirtschaftskammer und seit 2014 Stellvertretender Präsident.