Blaulicht Leimstruth: Fahrer erinnert sich nicht an Unfall

Leimstruth. Jetzt ist die Bevölkerung gefragt. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit einem schwarzen Audi Q5.

Bereits am vergangenen Donnerstag haben Polizeibeamte auf der Leimstruth ein Fahrzeug gefunden, dass offensichtlich Unfallschäden aufwies. Wie die Polizei jetzt mitteilt handelte es sich um einen schwarzen Audi Q5 mit einem Bad Berleburger Kennzeichen.

Alkoholisiert am Steuer

Das Fahrzeug wies an der Vorderfront frische Unfallbeschädigungen auf. Im Fahrzeuginnern saß ein 60-jähriger Mann. Auf Nachfrage der Polizisten gab er immer wieder an, keinen Unfall verursacht zu haben. Die Beamten bemerkten während des Gesprächs, dass der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei versucht nun zu klären, wo sich ein Unfall ereignet haben könnte, an dem das Fahrzeug beteiligt war. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Unfallstelle machen können, wenden sich bitte an die Polizeidienststelle in Bad Berleburg unter der Rufnummer 02751/909-0.