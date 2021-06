Leiter des Impfzentrums Eiserfeld fordert mehr Ehrlichkeit

Die aus Bad Laasphe stammende SPD-Bundestagskandidatin Luiza Licina-Bode hat den Leiter des Impfzentrums Dr. Thomas Gehrke in Eiserfeld getroffen.

Siegen-Wittgenstein. Die Direktkandidatin der SPD zur Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis 148 (Siegen-Wittgenstein), Luiza Licina-Bode, besuchte am Samstag das Impfzentrum in Siegen-Eiserfeld, um sich im Gespräch mit Dr. Thomas Gehrke, dem Leiter des Impfzentrums, einen Überblick zum Stand der Corona-Schutzimpfung vor Ort zu verschaffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kandidatin hervor.

Interessante Details

Interessante Details berichtete Dr. Gehrke: Das Impfzentrum in Siegen führt derzeit ca. 1.200 Impfungen täglich durch und werde dabei von 6 Ärzten unterstützt. Möglich sei jedoch auch der Durchsatz von 2000 Impf-Patienten, was ein 8-köpfiges Ärzteteam erfordere. Leider wird dies durch fehlenden Impfstoff verhindert. Daher werden in den kommenden Wochen fast nur noch Zweitimpfungen vorgenommen, da für die Erstimpfungen keine Impfdosen vorhanden sind.

Engpässe bei Astrazeneca und Johnson & Johnson

Angekündigt seien für das 2. Quartal jedoch 70 Millionen Dosen Impfstoff. Astra Zeneca liefere jedoch nicht mehr und der Impfstoff von Johnson & Johnson sei auch nur in geringen Mengen verfügbar. Auf die Frage von Licina-Bode nach der Notwendigkeit einer dritten Impfung, wies Dr. Gehrke darauf hin, dass sich das Virus verändere und verschiedenen Mutanten bildet. Daher sei eine andauernde Anpassung des Impfstoffes unabdingbar. Eine 3. Impfung werde schnell abgearbeitet, wenn der notwendige Impfstoff zur Verfügung steht.

Wirtschaftlichkeit der Impfzentren

Auf die Frage der Bundestagskandidatin nach unterschiedlichen Kosten, die in Impfzentren und von den Hausärzten abgerechnet werden, rechnete Dr. Gehrke vor, dass die Impfzentren äußerst wirtschaftlich – also kostengünstiger - arbeiten, sofern der Impfstoff vorhanden ist. Zudem fragte die Bundestagskandidatin Luiza Licina-Bode: „Haben Sie als Leiter des Impfzentrums noch einen Rat für die Politik zum Umgang mit der Bewältigung der Pandemie?“„Mein Rat ist: Die Politik soll ehrlicher mit den Bürgern umgehen und ihr Handeln mit der Pandemie transparenter machen.“

Produktion zurück nach Deutschland

Dr. Gehrke führt das Beispiel der 6,7 Millionen Jugendlichen an, die sich jetzt für ein Impfangebot melden können, obwohl es noch keine Zulassung, keine Empfehlung der ständigen Impfkommission und keine ausreichende Menge an Impfstoffen gebe. Zur Frage, was geändert werden müsse, um zukünftig eine solche Situation zu verhindern, sagt Dr. Gehrke abschließend, dass die Produktion der Grundstoffe für Vakzine, die zur Zeit in Indien vorgenommen werde und die in Deutschland lediglich veredelt werden, wieder zurück geholt werden müsse, damit Produktion und Forschung vor Ort zusammen arbeiten können, auch wenn dies dann etwas teurer werde.

