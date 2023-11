Lesekorb in Berghausen bekommt einen neuen Standort

Bad Berleburg/Berghausen Während der Lesekorb in Berghausen sich an einem anderen Standort befindet, wird ein weiterer derzeit instandgesetzt.

Der Lesekorb in Berghausen hat einen neuen Standort: „Auf Wunsch der Dorfgemeinschaft wurde er in den Feldgarten versetzt“, teilt Regina Linde, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste bei der Stadt Bad Berleburg, auf Nachfrage der Redaktion mit. Was den Lesekorb am Rathaus betrifft, so wurde dieser vorläufig beim Bauhof eingelagert. „Dort finden nun Reinigungs- und kleine Instandsetzungsarbeiten am Lesekorb statt. Danach soll er an einem neuen Standort aufgestellt werden“, so Regina Linde. Der konkrete Standort aber stehe noch nicht fest.

