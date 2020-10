Leser dekorieren die Wände unserer neuen Redaktion mit Fotos

Wittgenstein. Die Redakteure wählen die Motive aus – und die erfolgreichen Leserfotografen erhalten zum Dank ein Genusspaket mit lokalen Spezialitäten.

Unsere Redaktion ist umgezogen – von der Poststraße 17 in Bad Berleburg ins Sparkassen-Gebäude Poststraße 15. Und wie es in den neuen vier Wänden meistens üblich ist, sind viele davon noch kahl und weiß. Genau das möchte das Team der Lokalredaktion nun ändern – und zählt dabei auf die Unterstützung der Hobbyfotografen unter den Lesern.

Die Aktion

Und so soll die Aktion funktionieren: Jeder der fünf Redakteure – Lars-Peter Dickel, Ramona Richter, Lisa Klaus, Eberhard Demtröder und Florian Runte vom Sport, wünschen sich ein Motiv für eine kleine Fotoleinwand. Die Leser können dann Fotos einsenden, die dieses Motiv zeigen – sei es ein bestimmtes Gebäude, ein markantes Motiv in der Wittgensteiner Landschaft oder auch ein Tier oder eine Pflanze. Wichtig dabei ist: die eingesendeten Fotos müssen eine entsprechend gute Qualität haben, um auf eine A-4-Leinwand – quer oder hochkant – gezogen werden zu können. Die Redakteure suchen dann jeweils ein Foto aus, das ihnen am besten gefällt – und das Bild kommt dann an die Wand hinter dem Redakteur. Der erfolgreiche Leserfotograf erhält zum Dank ein Genusspaket mit lokalen Spezialitäten.

Und so einfach können Sie mitmachen: Schicken Sie Ihre Fotos, die den Wünschen der Redakteure entsprechen, ab sofort mit dem Stichwort „Wandbild“ per E-Mail an berleburg@westfalenpost.de und hängen Sie ein Foto in guter Qualität an. Vergessen Sie dabei bitte nicht Ihren vollen Namen, Adresse und eine Telefonnummer, um sie im Fall eines Gewinns zu kontaktieren.

Das erste Motiv

Der erste Motiv-Wunsch kommt von Redakteurin Lisa Klaus: „Für mich gibt es in der Tierwelt nur wenig Schöneres als ein Highland Cattle oder ein Hochlandrind. Mit ihrem zotteligen Fell und den langen gebogenen Hörnern strahlen sie eine gewisse Coolness aus – und deshalb würde ich mich über schöne Fotos von Hochlandrindern mit zerzauster Mähne freuen.“