Letzter Piks: Impfstelle Bad Berleburg ab sofort geschlossen

Siegen-Wittgenstein. Nach 14 Monaten ist am Stöppel endgültig Schluss. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, muss sich zukünftig an andere Stellen wenden.

Ein 62-Jähriger aus Siegen ist der Letzte, der in der Siegener Impfstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein geimpft wurde. „Das war‘s schon“, sagt die medizinische Fachangestellte, als sie die Nadel aus seinem Oberarm zieht. Und das war es dann auch tatsächlich: Nach 14 Monaten des Impfens im ehemaligen Porsche-Zentrum an der Siegener Ziegelwerkstraße wurde die Impfstelle dort jetzt ebenso geschlossen wie ihr Gegenstück in der ehemaligen Salzmann-Schule am Stöppel in Bad Berleburg.

Aufgrund einer Entscheidung der NRW-Landesregierung sind staatliche Impfangebote für die Allgemeinbevölkerung ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr vorgesehen. Jedoch: „Corona bleibt eine ernstzunehmende Krankheit“, betont An­dreas Müller, Landrat des Kreises. Allerdings „haben wir sie, auch dank der Impfkampagne, in den Griff bekommen“. Müller dankt allen, „die in den letzten beiden Jahren den Impfbetrieb in Siegen-Wittgenstein am Laufen gehalten haben. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Lebensretter.“

Mobile Impfaktionen weiterhin möglich

Die Impfstellen im Kreis waren die Nachfolge-Einrichtungen des Impfzentrums in Siegen, als diese großen, zentralen Impfeinrichtungen landesweit zum 30. September 2021 aufgelöst wurden. Stattdessen sollten die Kreise und kreisfreien Städte kleinere, dezentrale Impfangebote organisieren. Der Kreis hat daraufhin die beiden Impfstellen in Bad Berleburg und Siegen eröffnet. In etwas mehr als einem Jahr wurden an beiden Orten zusammen über 35.700 Menschen geimpft.

Auch wenn es jetzt keine Impfstellen gibt, haben die Kreise und kreisfreien Städte noch einige Impf-Aufgaben. Sie werden zum Beispiel dann tätig, wenn Institutionen dringenden Impfbedarf melden oder aber Impfangebote für schwer erreichbare Gruppen wie etwa Wohnungslose benötigt werden. Dafür bleiben bis 31. März 2023 so genannten „Vorhaltestrukturen“ erhalten. Sollte solch ein Fall im Kreisgebiet eintreten, würde das DRK im Auftrag des Kreises eine mobile Impfaktion durchführen.

Ansprechpartner: Arzt oder Apotheker

Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, müssen sich künftig an einen niedergelassenen Arzt oder an eine Apotheke wenden.

Eine Übersicht mit heimischen Apotheken, die Impfungen gegen das Coronavirus anbieten, findet Interessierte im Internet unter www.siegen-wittgenstein.de/corona.

