Lichtphänomen über Wittgenstein: Halo zaubert am Himmel

Das Wetterphänomen Halo hat vielen Wittgensteinern einen besondere Nacht und einen schönen Sonnenaufgang beschert. Unser Fotograf Peter Kehrle hat die Lichterscheinung am Samstagmorgen, 2. Dezember, am Himmel über Bad Berleburg aus seinem Haus heraus aufgenommen. „Besser kann man nicht aufstehen. Faszinierend ist der Beam nach rechts zum Schloss hin. Das sieht aus wie ein Laserstrahl“, schreibt Kehrle, der für diese Aufnahme eine Belichtungsreihe aus Bilder in drei Belichtungsstufen in HDR-DRI-Technik zusammengesetzt hat. Für den Stern wurde die maximale Blende von f22 eingestellt.

