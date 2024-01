Licina-Bode: „AfD-Verbot allein ist keine Lösung“

Siegen-Wittgenstein Im Wirbel um die AfD bezieht die heimische Bundestagsabgeordnete klar Stellung und fordert entschlossenes Handeln gegen rechtsextreme Bestrebungen.

Siegen-WIttgensteins Bundestagsabgeordnete aus Bad Laasphe, Luiza Licina Bode (SPD) reagiert jetzt in einer Stellungnahme auf die Rechercheergbnisse von Correctiv: „Die Erkenntnisse der correctiv-Recherche haben uns ins Mark getroffen und Ängste und Unsicherheiten in der Bevölkerung bestätigt und verstärkt. Insbesondere wir, die eine familiäre Einwanderungsgeschichte haben, machen uns ernsthafte Gedanken über die Sicherheit und die Zukunft in diesem Land. Diesen bedrohlichen Entwicklungen dürfen wir nicht tatenlos zusehen. Viele Menschen in diesem Land spüren: Es geht um nicht weniger als Demokratie, Freiheit und Leben. Wir stehen zusammen, bleiben hier und lassen uns nicht vertreiben! Wir fordern ein entschlossenes Handeln gegen rechtsextreme Bestrebungen. Wir setzen uns ein für die Prüfung eines Parteiverbotsverfahrens gegen die AfD, insbesondere in Hinblick auf die Landesverbände, die als gesichert rechtsextrem gelten.

Uns ist bewusst, dass ein AfD-Verbot allein nicht die Lösung für Demokratie- und Menschenfeindlichkeit sein kann. Auch darüber hinaus muss es konkrete und spürbare Konsequenzen haben, wenn unsere demokratischen Grundwerte bedroht werden. Hass ist keine Meinung. Faschistische Bestrebungen sind ein Fall für der Verfassungsschutz und die Strafverfolgungsbehörden.

Der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir rufen dazu auf, diesen Kampf gemeinsam zu führen. Es geht um den Schutz unserer Demokratie, unserer Freiheit und Vielfalt. Lasst uns gemeinsam für ein solidarisches Deutschland und eine selbstbewusste Demokratie einstehen!“

Diese Stellungnahme unterschreiben die folgenden Politiker: Sanae Abdi, MdB, Adis Ahmetović, MdB, Reem Alabali-Radovan, MdB, Nezahat Baradari, MdB, Isabel Cademartori, MdB, Hakan Demir, MdB, Daniela De Ridder, MdB, Karamba Diaby, MdB, Metin Hakverdi, MdB, Jasmina Hostert, MdB, Macit Karaahmetoğlu, MdB, Luiza Licina-Bode, MdB, Helge Lindh, MdB, Zanda Martens, MdB, Parsa Marvi, MdB, Takis Mehmet Ali, MdB, Rasha Nasr, MdB, Aydan Özoğuz, MdB, Dr. Christos Pantazis, MdB, Ye-One Rhie, MdB, Ana-Maria Trăsnea, MdB, Derya Türk-Nachbaur, MdB, Mahmut Özdemir, MdB, Gülistan Yüksel, MdB, Armand Zorn, MdB.

