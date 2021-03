Linke fordert Transparenz-Register für Wittgensteins Politik

Geldwäsche? Korruption? Steuerbetrug? Mit Hilfe eines Transparenzregisters möchte „Die Linke“ in Wittgenstein auch auf kommunaler Ebene das Vertrauen Vertrauen in die Arbeit von Politikern stärken.

Bad Berleburg. Politiker und Wahlbeamte in den drei Kommunen sollen Angaben zu ihren außerparlamentarischen Ämtern, Funktionen und Einkommensquellen machen.

Die Einführung eines verpflichtenden Transparenz-Registers für die Räte, die Ausschüsse und Gremien in den drei Wittgensteiner Kommunen fordert der Ortsverein Die Linke Wittgenstein.

„Eine neue Offenheit im Berleburger Rathaus“ habe der Ortsverband bereits in seinem Programm zur Kommunalwahl 2020 gefordert, schreibt der Stadtverordnete für die Linke in Bad Berleburg, Thorsten Fischer, in einer E-Mail an die „Bürgermeister der Kommunen Wittgensteins“. Und dazu „gehört für uns nicht zuletzt die Einführung eines verpflichtenden Transparenzregisters, in dem alle Stadtverordneten, parlamentarisch gewählte Gremienvertreter und politisch bestimmte Beamte Angaben zu ihren außerparlamentarischen Ämtern, Funktionen, Einkommensquellen und so weiter machen. Damit sollen Interessenkonflikte offengelegt und eine bürgerschaftliche Kontrolle sichergestellt werden.“

Vermischung politischer Mandate mit ökonomischen Interessen

„Nicht erst die aktuelle Korruptionsaffäre um die Maskenbeschaffung im Bundestag hat erneut deutlich gemacht, dass durch die Vermischung politischer Mandate und Ämter mit ökonomischen Interessen viel Vertrauen in die Arbeit von Politikern zerstört wird und der Demokratie insbesondere dann nachhaltiger Schaden zugefügt wird, wenn diese ohne angemessene Konsequenzen bleiben“, erläutert Fischer – und zitiert Volkmar Klein: „Das Entscheidende ist Vertrauen“, sage der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Siegen-Wittgenstein zu Recht.

Die Linke sei „allerdings der Meinung, dass es nicht bei Maßnahmen zur Herstellung von Vertrauen auf den höheren Ebenen von Bund und Länder bleiben kann, wie sie dort derzeit diskutiert werden“, so Fischer weiter. Vielmehr sollten auch auf der kommunalen Ebene „solche Instrumente demokratischer Transparenz selbstverständlich sein, weil diese den Bürgern am nächsten ist und daher das persönliche Vertrauen eine noch größere Rolle spielt“.

Bürgermeister sollen E-Mail verteilen

Fischer abschließend: „Über die genaue Ausgestaltung würden wir gerne mit allen Bürgern und Stadtverordneten diskutieren. Ich als Stadtverordneter für die Linke in Bad Berleburg werde aber unabhängig davon in Form einer Selbstverpflichtung zur Offenlegung im oben genannten Sinne beginnen.“

Die angeschriebenen Bürgermeister bittet der Linke, seine E-Mail an „Fraktionsvorsitzende und Einzelmandatsträger der in den Räten vertretenden Parteien und Gruppierungen“ zu verteilen.