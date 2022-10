Linke: Kreis soll Menschen bei Anträgen für Wohngeld helfen

Siegen-Wittgenstein. Heizkosten explodieren und mehr Menschen können Unterstützung beantragen. Die Linke befürchtet einen Antragsstau in Siegen-Wittgenstein.

Die Kreistagsfraktion der Linkspartei fordert mehr Beratung und Unterstützung für Menschen die Wohngeld beantragen wollen. Das geht aus einer vom Fraktionsvorsitzenden Ullrich-Eberhardt Georgi und Fraktionsgeschäftsführer Ingo Langenbach unterzeichneten Pressemitteilung hervor.

Aktuell explodieren Mieten und Energiepreise und das Einkommen vieler Menschen reiche oft nicht mehr aus. Zum 1. Januar habe die Bundesregierung eine Wohngeldreform geplant, was bedeute, dass dreimal mehr Haushalte Anspruch auf Wohngeld haben, welches zudem erhöht werde. Die Bundesregierung verspreche eine „einfache und unbürokratische Hilfe“ (Klara Geywitz, Bundesbauministerin).

Immer mehr Anträge müssen bearbeitet werden

Run auf das Wohngeld Foto: istock / Catharina Maria Buchholz

„Jedoch sind bereits jetzt eine zunehmende Zahl an Anträgen abzuarbeiten und durch die anstehende Reform sind Probleme in der Bearbeitung zu erwarten. Lange Bearbeitungszeiten und späte Auszahlungen sind wahrscheinlich, da Personal- und Sachaufwand bei den Wohngeldstellen steigen werden. Wir fordern zur Entlastung der Ämter, dass bewilligte Anträge vom Vorjahr verlängert werden, um sich auf die Bearbeitung neuer Anträge zu konzentrieren“, so die Linkspartei.

Personelle Engpässe in Verwaltung befürchtet

Wichtig sei auch, dass absehbare personelle Engpässe in der Verwaltung frühzeitig erkannt und kreativ gelöst werden. Weiterhin müsse eine Informationskampagne mit gut sichtbaren Hinweisen zur Erweiterung des Wohngeldes bei den entsprechenden öffentlichen Auftritten von Kreis und Gemeinden gestartet werden. Hierbei müsse auf einfache Sprache und gute Übersicht geachtet werden. Denkbar seien auch Flyer, die ansprechend gestaltet aufklären und vor allem betroffene Bürger:innen erreichen.

„Die extreme Belastung von mittleren und niedrigen Einkommen bzw. Erwerbslosen in den nächsten Monaten muss aufgefangen werden und darf nicht in den Mühlen der Bürokratie hängen bleiben“, so Katrin Fey, Kreistagsmitglied der Linken im Sozialausschuss. „Leider trägt die Ausweitung des Wohngeldes auch die Wuchermieten auf dem Wohnmarkt. Hier muss endlich bundesweit ein Mietendeckel her.“ Online-Antragsstellungen seien nicht allen Personengruppen verständlich und eine persönliche, zeitnahe Beratung muss gewährleistet werden.

