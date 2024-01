Lions Club Wittgenstein übergibt Adventskalender-Gewinn

Wittgenstein „Das ist das erste Mal, dass ich so einen Knallerpreis gewonnen habe“, freut sich der Gewinner über den 3000-Euro-Reisegutschein.

Klaus Werner überlegt noch, ob es eine Kreuzfahrt in den Norden oder doch lieber ein Flug in die südliche Sonne werden soll. Der Birkelbacher hat die Qual der Wahl, auf jeden Fall aber richtig Schwein gehabt. Er ist der Hauptgewinner des Lions-Adventskalenders 2023 und konnte jetzt einen Reisegutschein im Wert von 3000 Euro in Empfang nehmen.

Bei der Übergabe schilderte er Mitgliedern des Vorstands des Lionsclubs Wittgenstein die große Überraschung zum Weihnachtsfest: „Wir hatten ja zwei Lionskalender zuhause. Einen hatte meine Frau von ihrem Chef bei der Metzgerei Müller bekommen, ich hatte meinen von meinem Chef, Dirk Schwarz, für den ich im Nebenjob als Fahrlehrer tätig bin. Und meine Frau hat zu Weihnachten die Gewinnnummern verglichen und meinte: Ich glaube, Du hast gewonnen.“

Für Klaus Werner ist es „das erste Mal, dass ich so einen Knallerpreis gewonnen habe“. Für den Lionsvorstand schon das 14. Mal, dass er ihn übergeben konnte. Denn das „Erfolgsmodell Lionskalender“ liefert schon seit weit mehr als einem Jahrzehnt die finanzielle Grundlage für das erhebliche soziale Engagement der Lions in der Region - und natürlich jedes Jahr auch wieder viel Freude für die Gewinner in der Weihnachtszeit. Insgesamt 144 hochwertige Preise fanden bis zum Weihnachtsfest einen neuen Besitzer.

Lions-Präsident Thomas Knebel, der den Hauptgewinn übergab, freute sich nicht nur, dass mit 7000 (aus-)verkauften Kalender-Exemplaren auch in diesem Jahr die Erfolgsgeschichte weiter geschrieben werden konnte, er dankte auch allen Spendern und Unterstützern, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich gibt es eine Fortsetzung. Schon Anfang Juni macht sich die Kalender-AG der Lions an die Vorbereitungen für die Auflage 2024.

