Lions-Präsident Hermann Knoche übergab den Hauptpreis des Lions-Weihnachtskalender 2020 an Hildegard Beitzel aus Aue.

Lionsclub Lionsclub Wittgenstein: Gewinn geht an Hildegard Beitzel

Bad Berleburg. Einen Reisegutschein in Höhe von 3000 Euro konnte jetzt Hildegard Beitzel vom Lionsclub Wittgenstein entgegen nehmen.

Die Losnummer 2030 brachte den Hauptgewinn für Hildegard Beitzel aus Aue. Ihr Ehemann hatte ihr den Kalender des Lionsclubs Wittgenstein im Herbst geschenkt und umgekehrt auch gleich noch Glück. Der Kalender, den Hildegard Beitzel für ihn gekauft hatte, trug auch eine Gewinn-Nummer. Die bescherte den Beitzels gleich noch einen 50 Euro-Gutschein für das Restaurant im Hotel „Alte Schule“ in Bad Berleburg.

Lions-Präsident Hermann Knoche übergab in diesen Tagen den Hauptpreis an Hildegard Beitzel: einen Reisegutschein im Wert von 3000 Euro. Die freute sich umso mehr, weil sie bislang noch nie etwas gewonnen hatte: „Aber man kauft den Lionskalender ja auch zunächst einmal, weil man weiß, dass der Erlös einem sozialen Zweck in der heimischen Region zugute kommt.“

In ihrer Familie werde der Kalender deshalb jedes Jahr wieder gern verschenkt. Mit ihrem Gewinn will sie auf jeden Fall eine Flugreise buchen, sobald es die Umstände der Corona-Pandemie zulassen. Mit denen hat sie auch beruflich häufig zu tun. „Wir werden in der Firma regelmäßig und häufig getestet.“ Und der Pandemie waren auch die Umstände der Übergabe geschuldet, die der Lions-Präsident alleine und mit dem nötigen Abstand vornahm.

Dank an Spender und Käufer

Allerdings nicht, ohne in diesem kleinen Rahmen zu betonen, dass der Club auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten, den zahlreichen großzügigen Spendern überaus dankbar sei, die das Projekt ebenso unterstützten wie Volker Treude und die Rewe-Mitarbeiter, die für den reibungslosen und schnellen Verkauf zuständig waren.

Und ganz besonders wichtig: „Die vielen Käufer sind natürlich letztlich dafür verantwortlich, dass das Kalender-Projekt jedes Jahr wieder zu einem so tollen Erfolg wird.“ Auch die jüngste Auflage des Kalenders war wieder nach kürzester Zeit ausverkauft.