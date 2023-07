Lisa Achatzi im Pamir-Gebirge: Von Einsamkeit erdrückt

Alichur/Murghob. Lisa Achatzi aus Bad Laasphe radelt alleine durch Tadschikistan: Das Essen wird uninspiriert, die Umgebung wirkt wie ein Mad Max-Film.

Der Weg durch das Pamir-Gebirge ist für Lisa Achatzi zur reinen Kopfsache geworden. Zwar sitzt die Laaspherin nach der geglückten Fahrradreparatur in Chorugh wieder im Sattel, doch weiß sie um die Unvorhersehbarkeiten in diesem Teil Zentralasiens. Und so sehr sie auf Google Maps auch heranzoomt, um den Zustand der Straßen genauer einzuschätzen, so selten entspricht diese Draufsicht am Ende der Realität.

Auch das Thema Essen spielt inzwischen eine andere Rolle, denn mit jedem neuen Tag im Gebirge gehen auch die Sterne ihrer Küche verloren: „Die Lust zu kochen schwindet. Ich mixe Proteinpulver, Haferflocken und Wasser, schneide einen Apfel hinein und runde das ‚Festmahl‘ mit etwas Erdnussmus ab. Nachdem ich aufgegessen habe, bereite ich dieselbe Portion zum Frühstück vor. Inzwischen bin ich beim Essen anspruchs-, wenn nicht sogar lieblos geworden.“

Ein Meer aus Eisbergen

Auf dem Weg nach Murghob muss Achatzi zunächst den Koi-Tezek-Pass auf 4200 Metern Höhe überqueren. Die Berglandschaft „ist wunderschön hier“, doch dann endet die asphaltierte Straße und ein Mix aus Sand, Kies und Steinen stellt sich ein. „Die Steigung wird heftiger, die Luft dünner und ich langsamer. Weit und breit sind nur mein Fahrrad und ich“, schreibt Achatzi per Messenger, während sie mit acht km/h den Berg hinunterbremst.

Auf dem Weg nach Murghob muss Achatzi zunächst den Koi-Tezek-Pass auf 4200 Metern Höhe überqueren. Foto: Privat / WP

Doch die Mühen lohnen sich, denn mit der letzten Serpentine zeigt sich eine Landschaft, die „fast unecht aussieht“. Sandige Straßen sind umgeben von gefrorenem Schnee, der einem Meer aus Eisbergen gleicht. In der Ferne ploppen Gipfel auf, die wie Sahnehäubchen einer Torte in den knallblauen Himmel ragen.

Zum Genießen bleibt aber kaum Zeit, der Wasservorrat wird langsam knapp und Achatzis Energiereserven neigen sich dem Ende. Als ob das nicht genug ist, dreht nun auch der Wind und peitscht ihr von vorn ins Gesicht.

Schmerzhafte Spuren

„Nur noch 16 Kilometer, Lisa! Da ist ein Fluss, da kannst du trinken und essen und dein Zelt aufschlagen!“ wiederholt sie immer wieder wie ein Mantra. Mit den letzten klaren Gedanken findet sie schließlich eine Kuhle, gerade groß genug, um nicht im Blickfeld vorbeifahrender Lastwagen aufzufallen. Achatzi pellt sich aus den Klamotten. Die fast zehn Stunden im Sattel haben schmerzhafte Spuren hinterlassen, die nur vorsichtig mit Vaseline eingerieben werden können. Kochen ist auch nicht mehr möglich.

Die Strömung des angrenzenden Flusses ist durch die Gletscherschmelze so stark, dass das Wasser nicht klar ist und Achatzi es nicht mit dem UV-Filter in Trinkwasser umwandeln kann. „Also werfe ich ein paar Datteln in mein trockenes Porridge und klatsche ordentlich Erdnussbutter drauf. Nach diesem ‚Gaumenschmaus‘ penne ich direkt ein.“ Kein Vogel singt, kein Mensch spricht. Wer hier kraftlos strandet, wird von Einsamkeit erdrückt. Am anderen Tag erreicht Achatzi das kleine Dorf Alichur, wo inmitten blanker Natur etwa 50 Häuser und ein paar Container stehen.

Murghob – im Bild der Markt – kommt Achatzi vor wie ein trister Ort in einem Mad-Max-Film. Foto: Privat / WP

Ein Einheimischer pumpt ihr Wasser aus einem Brunnen, doch schon nach kurzer Zeit meldet sich Achatzis Wasserfilter mit knallrotem Warnlicht. Es hilft alles nichts: Bis ins 85 Kilometer entfernte Murghob müssen die restlichen 0,5 Liter Wasser aus ihrer Trinkflasche ausreichen. Der Wind ist inzwischen so stark, dass ihr kleine Snacks direkt aus der Hand geblasen werden: „Daher ziehe ich ohne Pause durch und bestaune die Marslandschaft um mich herum, während ich im Zickzack riesige Schlaglöcher umfahre.“

Die Frage aller Fragen

Murghob kommt ihr vor wie ein trister Ort in einem Mad-Max-Film: „Ich fühle mich, als sei ich auf einem anderen Stern gelandet und so werde ich hier auch angestarrt.“ Als sie ein Gästehaus betritt, sind ihre Lippen so trocken, dass sie nicht einmal über Tee mit Brot grinsen kann. Als Achatzi dann wiedererstarkt über den Markt mit alten Frachtcontainern schlendert, recherchiert sie zur Frage aller Fragen: Ist die Grenze nach Kirgisistan offen?

Was lange nur Gerüchte waren, entpuppt sich nach Gesprächen mit Polizisten und Einheimischen als niederschmetternder Fakt. Eine Durchfahrt wird wegen jüngster Konflikte zwischen den beiden Ländern nicht möglich sein. Achatzi ist also bis an den äußersten Rand Tadschikistans in eine Sackgasse gefahren. Der Rückweg mit dem Sammeltaxi ist der einzige Ausweg – und der Start der nächsten Ausgabe.

