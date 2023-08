Lisa Achatzi von Grenzkontrolle vor Usbekistan verstört

Murghob/Taschkent. Die Bad Laaspherin Lisa Achatzi ist allein auf dem Weg nach Usbekistan – diesmal auch im Zug. Der transportiert sie in längst vergangene Zeiten.

Sackgassen sind nie schön. Zum Wenden verdammt, sucht man verzweifelt nach neuen Routen. So pragmatisch das klingt, so wenig lässt sich das auf die geschlossene Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan anwenden. Der Spruch „Geht nicht – gibt’s nicht!“ findet hier keinen Widerhall, es gibt keine Kompromisse oder Vitamin B. Die Bad Laaspherin Lisa Achatzi merkt das sofort, der Rückweg ist alternativlos. Per Sammeltaxi tritt sie jene Kilometer zurück an, die sie wochenlang mit dem Rad hinter sich ließ. Mit Brot, Tee und Keksen nimmt sie in einem voll besetzten Jeep Platz, nach sieben Stunden und 300 Kilometern steigt sie in Chorough aus.

Die Nacht verläuft entspannt. Gar nicht unwichtig, weiß die Laaspherin schließlich, was ihr bevorsteht: „Mir graut es bereits vor der Fahrt, da ich den Teil zwischen Chorough und Kalaikhum ja bereits wegen einer Radpanne mit dem Taxi gefahren bin. Eine unglaublich holprige Strecke, doch leider führt kein Weg daran

vorbei.“ Auf den nächsten 600 Kilometern muss der Tross alle paar Stunden an einer Baustelle darauf warten, dass eine Vollsperrung, ein zwischen zwei Steinen befestigtes Flatterband, aufgehoben wird. Während der Fahrt fühlt sich Achatzi wie in einer Achterbahn ohne Überrollbügel: „Ich klammere mich an einen Griff an der Decke und versuche nicht aus dem Fenster zu schauen, wo der steile Abgrund zum Pandsch Fluss nur eine Reifenbreite entfernt ist.“ Es ist zwei Uhr nachts, als Achatzi nach 17 Stunden Fahrt in Duschanbe ankommt.

Im roten Triebwagen

Weiter geht es per Zug, im Vergleich zum Jeep ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf dem elfstündigen Weg in die usbekische Stadt Karschi schreibt Achatzi: „Beim Betreten des Zuges kommt man sich vor wie in einer Zeitreise. Perserteppiche durchziehen die Waggons. Das Interieur erinnert an das der roten Triebwagen, die früher durch Wittgenstein fuhren. Alle sind total nett, pro Waggon gibt es zwei uniformierte Zugbegleiter. Sie haben mir super beim Verstauen des Fahrrads und Gepäcks geholfen.“ Bei der Kontrolle wird jeder Pass einkassiert, jede Person wird handschriftlich in eine Liste eingetragen. Aus

deutscher Sicht unglaublich, aber wahr: Essen und Tee sind inklusive. Nur die Auswahl gestaltet sich für die Veganerin Achatzi etwas schwierig. Die vegetarische Suppe ist eine Suppe, aus der das Fleisch herausgepickt wurde. Das alles ist für Achatzi aber kein Problem und schon gar kein Grund zu meckern. Vielmehr genießt sie das entspannte Reisen mit unaufgeregten Menschen. Für die insgesamt 800 Kilometer nach Tashkent bezahlt Achatzi umgerechnet 20 Euro.

Weniger entspannt ist hingegen die Grenzkontrolle. Kurz vor Usbekistan kommt es zu einem zweistündigen Stopp, was aber zum normalen Ablauf gehört. Nur das Wie verstört Achatzi, als mehrere Soldaten die Abteile betreten. Es werden ausschließlich Frauen untersucht, Taschen werden durchwühlt. Ein Soldat schraubt die Verkleidungen der Türen ab und schaut mit einem Spiegel in jede Ritze, auch die

Dichtungen der Fenster werden inspiziert. Schließlich werden alle Frauen versammelt und dann einzeln in einem Abteil des mittlerweile knallheißen Zuges von einer Soldatin abgetastet. „Als wir in der Schlange stehen, fangen ein paar Frauen an zu gackern, weil sie mich wegen meiner kurzen Haare für einen Mann halten. Es ist so krass, wie das hier noch verankert ist. Das Abtasten ist so penibel und rigoros, dass ich gefühlt nicht mehr zum Frauenarzt muss.“

Liegen statt Sitzen

Kurz vor Tashkent hält der Zug erneut standardmäßig an. Wieder wird das Gepäck kontrolliert und zwar bereits vor der Einfahrt in den Bahnhof. Das gesamte Gepäck wird außerhalb des Zuges auf ein Band gelegt und gründlich durchleuchtet.

Trotz allem sind alle sehr nett und hilfsbereit zueinander, von aggressiver Stimmung kann keine Rede Sein, schreibt Achatzi: „Ein Fahrgast gab mir Brot, Gebäck und Tee. Weil ich nur einen Sitzplatz hatte, überließ mir ein sehr netter Mann sein Bett und organsierte sich selbst ein neues.“ Mit der Ankunft in Tashkent geht die Fahrt auf dem Rad weiter. In drei bis vier Tagestappen will Achatzi 400 Kilometer Richtung Osch schaffen: „Da aber derzeit 35 bis 38 Grad angesagt sind, muss ich mal schauen. Egal, der Wecker ist auf 4 Uhr gestellt und ab dafür…!“

