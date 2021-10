Literaturpflaster in Bad Berleburg: Die Legende der Bisons

Bad Berleburg. Einer der Höhepunkte des diesjährigen Literaturpflasters steht an: Autorin und Filmemacherin Judith Silverthorne stellt ihr Buch vor.

Einer der Höhepunkte beim Literaturpflaster ist zweifellos das Gastspiel von Judith Silverthorne. Die kanadische Autorin und Filmemacherin stellt am Donnerstag, 28. Oktober, um 17 Uhr das Bilderbuch „Die Würdigung des Bisons. Eine Legende der Plains Cree“ vor.

Im „Dritten Ort Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg findet diese Veranstaltung in Kooperation mit den Lesepaten statt. In dem beeindruckend bebilderten Buch wird die Erzählung von Ray Lavallee durch Judith Silverthorne lebendig. Für die Buchvorstellung sind noch Resttickets verfügbar, die bei der Touristinfo am Marktplatz, der Buchhandlung MankelMuth in Bad Berleburg, dem Reisebüro Wittgenstein in Bad Berleburg oder über „Pro Ticket“ erhältlich sind.

Anmeldung ist erforderlich

Am Abend führt Judith Silverthorne in der Volksbank Wittgenstein in Bad Berleburg dann in die Ausstellung der Bilder von Mike Keepness ein – bei freiem Eintritt. Eine Anmeldung ist aber erforderlich bei der Abteilungsleiterin Kultur und Erwachsenenbildung, Rikarde Riedesel, 02751/923232 oder per E-Mail unter r.riedesel@bad-berleburg.de. Denn für die Illustration der Legende der Plains Cree über den Bison konnte der Künstler Mike Keepness gewonnen werden, dessen Fundament seiner Arbeit es war, fest in der Natur verwurzelt zu sein.

Für beide Veranstaltungen gilt die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen).

Am Freitag, 29. Oktober, um 14 Uhr trifft dann Bison auf Wisent – in der Wisent-Wildnis-Wittgenstein in Wingeshausen. Judith Silverthorne und die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Wisent-Welt Wittgenstein führen in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Wisenten und Bisons ein.

Eine Anmeldung ist unter www.wisent-welt.de/click-meet erforderlich.

