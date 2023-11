Livemusik in Birkelbach: Band UnArt rockt die Mehrzweckhalle

Birkelbach/Erndtebrück Die neue Karnevalssession startet und der EKV Wittgenstein feiert seinen 33. Geburtstag mit einem Rockkonzert. Wir verlosen Karten.

Gardetanz, Musik und Partystimmung: Schon vor dem offiziellen Start der Karnevalssession am Samstag, 11. November, ist die Vorfreude innerhalb der Vereine und bei vielen Jecken in der Region groß. Während der Erndtebrücker Carnevals Club 1983 (ECC) den Auftakt mit einer gemeinsamen Fahrt nach Koblenz feiert, laden die Mitglieder des Erndtebrücker Karnevalsvereins Wittgenstein 1991 (EKV) alle Feierfreudigen in die Mehrzweckhalle nach Birkelbach ein. Und da erwartet die Besucher in diesem Jahr keine klassische Karnevalsmusik, sondern Rock. Nicht das einzige Highlight, das der Verein anlässlich seines 33-jährigen Geburtstages für die kommende Session geplant hat.

33 Jahre Vereinsgeschichte feiert der EKV Wittgenstein 1991 im kommenden Jahr. „Wir wollten den Auftakt der Karnevalssession daher auch mit denen feiern, die sonst nicht zu den Karnevalsfans gehören“, sagt Meik Gebhardt vom EKV. Lange suchen mussten die Mitglieder nicht nach einer passenden Band. „Wir haben UnArt bereits vor einigen Jahren bei der Altweiber-Party in Herdorf erlebt und seitdem immer mal wieder. Wir waren uns da eigentlich schnell einig, da die Band einen bunten Mix an Songs bietet.“ Songs, die am kommenden Samstag zum Besten gegeben werden. Einlass ist ab 18.11 Uhr.

Die Vorbereitungen für den Abend laufen bereits auf Hochtouren. „Die Band steht, die Getränke wurden bereits geliefert. Am Freitag geht es dann ans Aufbauen“, so Gebhardt, der weiß: Die Vorfreude auf den Saisonstart ist groß. „So langsam kribbelt es in den Beinen“, sagt er und lacht. „Wir hoffen, dass viele Menschen gemeinsam mit uns am Samstag feiern werden und wir eine volle Halle haben werden.“ Die Karten für den Rockabend, bei dem auch DJ Marcel mit am Start ist, um vor und nach dem Auftritt der Band aufzulegen, gibt es im Vorverkauf bei den Sparkassenniederlassungen in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück, bei Lotto Geßner in Erndtebrück und auch in Siegen bei „Herr und Frau Mini“. Dort kosten die Karten 13 Euro, an der Abendkasse sind sie für 15 Euro zu erwerben.

Doch das ist nicht das einzige Event, das der EKV anlässlich seines anstehenden 33. Geburtstages plant. „Über das kommende Jahr verteilt haben wir einige kleine Sachen in Planung“, so Meik Gebhardt. Was genau, werde noch bekannt gegeben. „Da können sich die Wittgensteiner schon einmal darauf freuen.“ Ein großes Highlight wird sicher der große Karnevalsball sein, der am 27. Januar 2024 in der Erndtebrücker Schützenhalle gefeiert wird.

Der ECC macht einen Auflug nach Koblenz

Auch der ECC freut sich schon auf den Start der Karnevalssession. Gemeinsam geht es für den Carnevals Club nach Koblenz, wo sie pünktlich um 11.11 Uhr ankommen wollen. Dort besuchen sie die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft, ein befreundeter Verein des ECC. „Dort wird unser Männerballett im kommenden Jahr auch wieder bei der großen Mädchensitzung auftreten“, freut sich Dominik Buch, Präsident des ECC.

Nach drei Jahren Coronapause feierte der ECC in diesem Jahr wieder seinen großen Carnevalsball in der Schützenhalle. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Die Vorfreude auf die anstehende Fahrt ist groß - ebenso auf die anstehende Karnevalssession und den Carnevalsball am 3. Februar 2024. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits gestartet. Die Tanzgruppen trainieren bereits seit dem Frühjahr fleißig, um im kommenden Jahr beim Carnevalsball wieder ihre Tänze aufzuführen.

