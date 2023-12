Löschgruppe Schameder baut 3600 Stunden an Feuerwehrhaus

Schameder Die Löschgruppe Schameder schaut auf ein Jahr voller Arbeit: Zwar gab es weniger Einsätze, aber dennoch sehr viel zu tun.

Löschgruppenführer Jörg Stöcker präsentierte in lockerer Abfolge einen Überblick auf das zurückliegende Jahr der 28 Aktiven zählenden Löscheinheit in Schameder. Die Anzahl der Einsätze lag mit 20 unter dem Schnitt der letzten Jahre, dafür wurde umso mehr Zeit in das Projekt Gerätehausumbau gesteckt. Drei Stellplätze für Einsatzfahrzeuge stehen in dem neuen Anbau zur Verfügung. Lange galt das Projekt als nie endende Geschichte. Jetzt gab Jörg Stöcker der Versammlung einen detaillierten Rückblick auf die bisher erbrachten Leistungen und zeigte auch die Problemstellen auf, die immer wieder zu Verzögerungen geführt hatten.

Beförderungen und Ehrungen Beförderung zum Feuerwehrmann: Cedrik Harms Die Urkunden für die Teilnahme am 45. Leistungsnachweis erhielten: Jost Afflerbach (insgesamt 11 Teilnahmen), Tom Afflerbach (3), Cedric Harms (1), Celine Harms (1), Cindy Harms (5), Dirk Harms (13), Robin Redemske (5), Horst Schneider (41), Peter Schneider (45), Daniel Spies (3) und Jörg Stöcker (21). Mehrjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehrkameradschaft Schameder: 10 Jahre: Kilian Bald und Emma Dreisbach 25 Jahre: Katharin Saßmannshausen, Hanjörg Dreisbach, Jörg Weyand und Carsten Völkel. 50 Jahre: Horst Schneider, Georg Lange und Helmut Horchler.

Der engagierte Löschgruppenführer zeigte sich sichtlich gerührt von der großartigen Unterstützung, die das Projekt in Schameder erfährt. Weit über 3600 ehrenamtliche Stunden sind bisher geleistet worden. Neben der enormen Arbeitsleistung kommt die Unterstützung aus der Bevölkerung auch in Form von bereitgestellten Maschinen und Werkzeugen. Spontan werden Mahlzeiten für die Helfer geliefert. Aus der Versammlung erntete Stöcker für seine erbrachte Leistung stehende Ovationen.

Ihr seid eine tolle Mannschaft! Bürgermeister Henning Gornau

Auch Bürgermeister Henning Gronau zeigte sich beeindruckt von der unfassbaren Leistung der Löschgruppe und insbesondere auch von Stöckers Einsatz für den Neubau. Bei einer Besprechung des Arbeitsplanes hat er sich gefragt: „Wie wollen die das alle schaffen?“ Er sieht das neue Gerätehaus als Meilenstein für die Feuerwehr und für Schameder. Gronau betonte auch die soziale Bedeutung der Löschgruppe die mitten in der Dorfgemeinschaft steht: „Ihr seid eine tolle Mannschaft!“ Neben den Bauarbeiten läuft der Feuerwehrbetrieb in Form von Ausbildung und Schulungen wie gewohnt weiter.

Fahrzeugbestand

Eines der drei stationierten Fahrzeuge, ein TLF 2000, befindet sich derzeit zur Generalüberholung in einer Fachwerkstatt. Es ist wegen seiner Geländegängigkeit besonders für die Waldbrandbekämpfung und als Wasserträger geeignet.

Kameraden aus der Löschgruppe beteiligten sich am Projekt Rettungspunkte, bei dem 13 ausgewählte Anfahrtspunkte für Rettungsfahrzeug in der Gemarkung Schameder ausgewiesen wurden.

Jugendfeuerwehr

Für die zehnköpfige Jugendfeuerwehr berichtete Celine Harms von zahlreichen Aktivitäten und Nadine Müller-Kovacs zeigte in ihrem Rückblick die Arbeit der 13 Mitglieder der Kinderfeuerwehr auf. Beide Abteilungen leisten wertvolle und oft unterschätzte Nachwuchsarbeit um Kinder und Jugendliche für den Einsatz in der Feuerwehr vorzubereiten.

