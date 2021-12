Löschgruppe Schameder: Kronkorken für den guten Zweck

Schameder. „Seelenbeben – Trauergruppe für Kinder und Jugendliche“: Löschgruppe Schameder unterstützt die Aktion von Uwe Susewind.

Nach der Aktion von Uwe Susewind „Kronkorken sammeln für Lotti“, die 2018 fast mit einem Weltrekord für gesammelte Stopfen geendet war, hat Sascha Roth von der Löschgruppe Schameder den Kontakt zu ihm nie verloren. Die Löschgruppe Schameder hatte damals angekündigt, weiterhin Kronkorken zu sammeln. Damals konnten sie 240 Kilo zu den über 40 Tonnen beisteuern. Jetzt haben einige Kameraden der Löschgruppe 700 Kilogramm an Uwe Susewind, für seine jetzige Aktion „Seelenbeben – Trauergruppe für Kinder und Jugendliche“ übergeben können.

Diese Gruppe besteht aus ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen im Sauerland und kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die einen lieben, wichtigen Menschen verloren haben und nicht mehr richtig den Weg zurück ins Leben finden. Die Gruppe organisiert Aktionstage mit Rundumversorgung für die Familien, veranstaltet Tage voller Spaß ohne Sorgen, versucht Herzenswünsche der Kleinen zu erfüllen und bietet Gruppenstunden für die Betroffenen an, in denen sie sich ihren Sorgen frei öffnen können. Uwe Susewind wechselt eigentlich jedes Jahr die Aktionen, um möglichst viele Organisationen finanziell unterstützen zu können.

Durch Corona hat er das jetzige Projekt allerdings vorerst weiterlaufen lassen, da er gemerkt hatte, das weniger gesammelt wurde. Was die Löschgruppe Schameder angeht, sind die Kameraden sehr stolz, ihre Kilozahl von 2018 fast verdreifacht zu haben. Das zeigt, die Menschen haben das Kronkorkensammeln angenommen. Von vielen Menschen, die bei der Aktion für Lotti noch nicht mitgesammelt haben, hat die LG Schameder Tüten, Eimer und andere Behältnisse gefüllt bekommen. Dabei handelt es sich um andere Löscheinheiten der Gemeinde Erndtebrück, einige Vereine aus Wittgenstein und dem Siegerland und natürlich viele Bekannte, Freunde, Nachbarn oder sonstige Interessierte.

Dank an alle Beteiligten

Da Sascha Roth nicht jedem Einzelnen danken kann, möchte er sich auf diesem Weg bei all denen bedanken, die tatkräftig zu dieser stolzen Summe beigetragen haben. Jeder der mit einem Kronkorken beteiligt war, kann sich hierdurch angesprochen fühlen. „Die Abgabe am Mittwoch war nötig geworden, da das Gerätehaus in Schameder umgebaut wird und wir den Platz für die Umbauarbeiten benötigen. Das heißt aber nicht, dass wir mit dem Sammeln aufhören. Im Gegenteil, jetzt sind wir bestrebt, wieder so eine große Menge oder vielleicht auch mehr in den nächsten Jahren an Uwe Susewind und für sein nächstes Projekt übergeben zu können. Hiermit rufe ich dazu auf, weiterhin zu Sammeln und die Kronkorken bei uns abzugeben,“ so Sascha Roth.

Ein neuer Lagerplatz wird gefunden werden und wenn das Gerätehaus fertig ist, bekommen sie dort einen neuen Sammelplatz. Es tut keinem weh, die Stopfen, anstatt im Mülleimer zu entsorgen, in einem Behältnis daneben zu werfen. Damit kann man Gutes tun. „Ich kann Uwe nur dafür danken, dass er sich ehrenamtlich so stark einsetzt und seine Mühen immer eine finanzielle Hilfe für Hilfsorganisationen oder ähnliches ist. Ich freue mich, dass über die Jahre auch ein freundschaftliches Verhältnis daraus entstanden ist“, berichtet Sascha Roth.

