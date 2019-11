Löschzugführer Andreas Lückel scheidet nach zwölf Jahren aus

Gemessen an seinem langjährigen Engagement und seiner Führungsstärke beendete Andreas Lückel seine letzte Jahresdienstversammlung des Löschzuges IV der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg als Einheitsführer sehr bescheiden. Ein paar kurze entschuldigende Worte an jene, denen er im Laufe seiner zwölfjährigen Tätigkeit „auf die Füße getreten“ sei und viel Lob sowie Dank für den Zusammenhalt und die Kameradschaft, die er erleben durfte – dann schloss Lückel ein letztes Mal die Dienstversammlung.

Abschied im März

Der langjährige Löschzugführer scheidet im März offiziell aus und wird dann zwar auch noch gebührend verabschiedet. Dennoch erhoben sich die Feuerwehrleute im Kollektiv und würdigten ihre Führungskraft mit minutenlangen, stehenden Ovationen.

Es war zweifelsohne einer der Höhepunkte der 31. Jahresdienstversammlung des Löschzuges IV, den Lückel abschließend allerdings nüchtern resümierte – von Melancholie keine Spur: „Ich habe in dieser Tätigkeit alles gegeben, aber man darf nicht betriebsblind werden und muss wissen, wann man zu gehen hat. Namen dürfen bei uns nur Schall und Rauch sein, denn die Hauptsache bei der Feuerwehr ist, dass der Laden funktioniert.“

Dass Lückel diese Forderung im zurückliegenden Jahr 2018 zusammen mit seinen Kameraden und Kameradinnen umgesetzt hatte, belegten die zuvor verkündeten Zahlen und Fakten: Insgesamt wurde der Löschzug IV mit seinen 149 Aktiven zu 65 Einsätzen alarmiert, wovon sechs Großbrände waren. Dennoch rückte die Feuerwehr 26 Mal weniger aus als noch im Vorjahr, wodurch Lückel von einem „außergewöhnlichen Jahr, was Einsätze betrifft“, sprach.

Nachfolger ist noch nicht gefunden

Ein kritisches Thema ist allerdings der Nachwuchs, da die Entwicklung hinsichtlich der Teilnahme an Übungen oder Fortbildungen unter den Aktiven eher stagniert. „Das Gewinnen neuer Mitglieder ist immer ein Problem“, erklärte Lückel in seiner Abschlussrede und fügte direkt die Zielsetzung der kommenden Jahre an: „Wir müssen auf die Jugendfeuerwehren bauen und alle gemeinsam dafür sorgen, dass sie unser wichtigster Diamant bleiben.“

Wie so eine Bilderbuchkarriere in der Freiwilligen Feuerwehr aussieht, bewiesen neben Lückel selbst auch zahlreiche weitere verdiente Mitglieder: So waren es Hans Peter Kringe (Hauptbrandmeister) und Manfred Müller (Hauptfeuerwehrmann), die für ihre 60-jährige Mitgliedschaft ebenfalls stehende Ovationen erhielten. Klaus Langenbach, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg, erklärte bei der Überreichung der Sonderauszeichnung in Gold des Verbandes der Feuerwehren Nordrhein-Westfalens, dass beide die Art von Feuerwehrleuten seien, zu denen „man nur aufsehen kann“.

Ein Nachfolger für Andreas Lückel als Löschzugführer ist übrigens noch nicht gefunden, doch der scheidende Löschzugführer hofft auf eine baldige Lösung: „Bis März haben wir hoffentlich jemanden gefunden.“

Die Ehrungen im Überblick: Zehn Jahre: Tobias Born, Jan-Ole Gerhard, Meike Henk, Florian Henk, Philipp Henk, Toni Kuhmichel, Jacob Limper, Marvin Löhnhardt, Florian Spies. 40 Jahre: Burkhard Jung, Rolf Zavoral. 50 Jahre: Manfred Lauber – 60 Jahre: Hans Peter Kringe, Manfred Müller.

Die Beförderungen im Überblick: Oberfeuerwehrmann: Mika Afflerbach, Ludwig Böhl. Hauptfeuerwehrmann: Rene Bielinski, Kai Dornhöfer, Benjamin Koch.