Lösungswort: „Es ist, also ob die Engel singen“ war richtig

Der Sparkassen-Vorstand (Axel Theuer und Andreas Droese) und der Redaktionsleiter der Wittgensteiner Westfalenpost, Lars-Peter Dickel, freuen sich, dass wieder so viele Menschen am Adventsrätsel teilgenommen haben.

Bad Berleburg Die Gewinner des Adventsrätsels von Westfalenpost und Sparkasse stehen fest. Jetzt werden die Preise zugelost.

Es gibt etwas zu feiern. Die sechs Teilnehmer der Finalziehung des gemeinsamen Adventsrätsels von Sparkasse Wittgenstein und Westfalenpost stehen fest. Und das Tollste ist: Es gab nicht eine falsche Einsendung. Insgesamt 330 Teilnehmende haben uns auf der eigens geschalteten Internetseite oder per E-Mail - und einige wenige auch per Postkarte - die richtige Lösung zugeschickt.

Das ist die Lösung

„Es ist, als ob die Engel singen“ war richtig. Und es scheint, als wäre es für uns als Redaktion viel schwieriger, einen geeigneten Spruch mit 24 Buchstaben zu finden, als für unsere Leserinnen und Leser die richtige Lösung herauszufinden. Alle haben ihre Tageszeitung aufmerksam gelesen und die 24 versteckten Christbaumkugeln mit den Lösungsbuchstaben gefunden oder die Lücken sinnvoll ergänzt. Kompliment! Der Lösungsspruch ist übrigens eine leicht abgewandelte Liedzeile aus dem thüringischen Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“ aus dem Jahr 1826. Den Text zur Melodie eines Volkslied schrieb Friedrich Wilhelm Kritzinger (1816 bis 1890).

Das sind die Preise

Auf die sechs Teilnehmer der finalen Ziehung in der kommenden Woche warten jetzt wertvolle Preise: Gemeinsam mit unserem Sponsoring-Partner, der Sparkasse Wittgenstein, die in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum feiert, haben wir wieder Geld und Sachpreise zusammengestellt: Insgesamt dreimal 175 Euro Preisgeld und drei hochwertige WP-Genusspakete warten auf die sechs Gewinner. Wer am Ende Geld oder Leckereien bekommt, das entscheidet das los. Denn die sechs Namen kommen - wie es Tradition ist - in den schwarzen Zylinder und werden abwechselnd von Sparkassen Vorstandsmitglied Andreas Droese und Redaktionsleiter Lars-Peter Dickel aus dem Hut gezogen.

Das sind die Gewinner

Die Teilnehmer der finalen Ziehung sind Sophia Wagner aus Richstein, Lena Fischer aus Wingeshausen, Susan Lopatar aus Erndtebrück, Daniel Ross aus Bad Laasphe, Anette Strack aus Holzhausen und Angelika Homrighausen aus Beddelhausen. Diese laden wir mit je einer Begleitperson am Mittwoch, 10. Januar, ab 17 Uhr zu einem kleinen Imbiss in die Hauptstelle der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg ein.

Wir freuen uns darauf und wünschen gemeinsam mit dem Vorstand der Sparkasse Wittgenstein allen Teilnehmern viel Glück und allen Leserinnen und Lesern ein gesundes neues Jahr.

