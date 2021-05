NRW hat am Montag sogenannte Lolli-Tests flächendeckend an allen Grund- und Förderschulen eingeführt. Mit dem Test sollen landesweit alle mehr als 730.000 Schülerinnen und Schüler der knapp 3800 Grund- und Förderschulen zwei Mal pro Woche in ihrer jeweiligen Lerngruppe auf das Coronavirus getestet werden.