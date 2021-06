Ludwigsburg: Bad Berleburger Baudenkmal bekommt neuen Glanz

Blick auf die Ludwigsburg – ein Baudenkmal aus dem 18. Jahrhundert mitten in Bad Berleburg. Der Raumausstatter Heiner Althaus hat es vor Kurzem gekauft, um dort mit seiner Familie zu wohnen.

Bad Berleburg. Insgesamt 180.500 Euro fließen im Rahmen des Denkmalförderprogramms NRW 2021 in die Sanierungsarbeiten.

Die alten Mauern haben nichts von ihrem Charme verloren. Und doch sieht man ihnen an, dass sie in die Jahre gekommen sind. Dies soll sich nun ändern. Die Ludwigsburg in Bad Berleburg liefert Zeugnis über viele Jahrhunderte und soll nun zurück zu altem Glanz finden. Zwischen 1704 und 1706 erbaut, war das mit zahlreichen kunstvollen Schnitzereien versehene Fachwerk-Gebäude ehemaliger Stammsitz des Bad Berleburger Grafen Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Das ist nur einer der Gründe, warum das Bad Berleburger Ehepaar Heiner und Anke Althaus das Gebäude mit besonderer Geschichte aufwendig sanieren, restaurieren und erhalten möchte. Und auch für die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, ist es einer der Gründe, die Förderbescheidübergabe für die Ludwigsburg im Rahmen der Denkmalförderung NRW persönlich und vor Ort vorzunehmen.

Umfangreiche Arbeiten notwendig

Allen Beteiligten ist daran gelegen, das Gebäude dauerhaft für nachfolgende Generationen zu erhalten. „Mit der Fördersumme ist der Grundstein gelegt, um das Gebäude mit enormer Strahlkraft nachhaltig und denkmalgerecht zu sanieren. Wir freuen uns mit Familie Althaus, dass die Bewilligung der Fördermittel derart reibungslos geklappt hat“, erklärte Bürgermeister Bernd Fuhrmann. Insgesamt 180.500 Euro überreichte Ministerin Ina Scharrenbach im Rahmen des Denkmalförderprogramms NRW 2021. Ferner freuen sich Heiner und Anke Althaus über weitere Unterstützung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn, die einen entsprechenden Förderantrag inzwischen ebenfalls positiv beschieden hat. Die Maßnahme soll in diesem und im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Die bereits bewilligten Fördermittel dienen dazu, den denkmalpflegerischen Mehraufwand der Bauherren abzudecken – und sind daher gut investiert. „Das ist ein außergewöhnliches Projekt. Das Gebäude ist Stadtbild-prägend, es gehört fest zu Bad Berleburg. Gerade deshalb ist das Vorhaben der Sanierung ein starker Ausdruck zum Erhalt der Identität der Stadt. Die Geschichte und die Tradition dieses Hauses erfährt auf diese Weise eine Zukunft“, erklärte Ministerin Ina Scharrenbach.

Der Grundstein ist gelegt

Um den Gebäudebestand langfristig zu sichern, sind viele Schritte notwendig. Im Erdgeschoss sind umfangreiche Feuchteschäden durch Überflutungen vorhanden. Zudem gibt es umfassende Bauschäden und Mängel durch unterlassene oder unsachgemäße Gebäude-Instandsetzung. Ein Jahr nach dem Kauf, will das Ehepaar Althaus nun unter anderem alle schadhaften Hölzer im Fachwerk und der Tragkonstruktion erneuern, das Erdgeschoss trockenlegen, die Fassaden instand setzen, nicht-denkmalgerechte Fenster austauschen, notwendige Innenkastenfenster einbauen und feuchtegeschädigte Bauteile – etwa Türen, Tore, Veranda und Dachgauben – sanieren.

Durch die Bewilligung und die Übergabe des Förderbescheids ist der Grundstein für das Ehepaar Althaus nun gelegt – zumindest mit Blick auf die wichtige Denkmalpflege: „Die Zusammenarbeit mit allen behördlichen Ebenen hat hervorragend geklappt. Dafür danken wir herzlich“, erklärten Heiner und Anke Althaus.

Denn einst war die Ludwigsburg in Bad Berleburg ein Wohnhaus – und genau dies soll sie auch in Zukunft wieder sein.

