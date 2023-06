Ludwigshütte: Polizei sucht nach flüchtigem Rennradfahrer

Ludwigshütte. Beim Überholen ist ein Rennradfahrer mit einem Pedelecfahrer kollidiert – zwei Personen wurden verletzt. Der Rennradfahrer fuhr einfach weiter.

Bei einer Kollision zwischen Rennradfahrer, Pedelecfahrern und Fußgängern wurde jetzt im benachbarten Biedenkopf ein 41-Jähriger und ein 71-Jähriger verletzt – die Polizei sucht derweil nach dem Unfallverursacher.

Laut Polizei war am 8. Juni eine Gruppe von etwa 15 Radfahrern aus Baden-Württemberg auf dem Wirtschaftsweg (Verlängerung der Hüttenstraße) zwischen Ludwigshütte und Biedenkopf- Mitte unterwegs. Auf einer längeren Geraden wollte die Gruppe ein Paar überholen, das zu Fuß in gleicher Richtung unterwegs war. Währenddessen näherte sich gegen 13.25 Uhr von hinten ein Rennradfahrer, der noch schnell an der Gruppe und den Fußgängern vorbeifuhr.

Dabei fuhr der Unbekannte aber auf einen 71-jährigen Pedelec-Fahrer aus der Gruppe auf, der daraufhin von der Fahrbahn abkam und mit einem der zwei Fußgänger kollidierte. Beide verletzten sich dabei leicht. Der oder die Unbekannte auf dem Rennrad setzte die Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise an 06461/92950.

