Lützel: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Sonntag zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kronprinzenstraße in Lützel schwere Verletzungen zu. Der 39-Jährige war gegen 14.15 Uhr zusammen mit anderen Motorradfahrern von der Kronprinzeneiche in Richtung Erndtebrück unterwegs. Beim Überholen eines vorausfahrenden Autos kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und stürzte. Rettungskräfte verbrachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Der Schaden an dem Motorrad wird auf rund 4000 Euro geschätzt.