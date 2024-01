Kompaniefeldwebel des Luftwaffenstandortes Erndtebrück übergeben Spendenscheck an die Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel

Spende Luftwaffe spendet an die Berleburg-Erndtebrücker Tafel

Erndtebrück Für die etwa 30 Helfer der Tafel ist die Bewältigung der Aufgaben immer wieder eine Herausforderung. Die Spende soll sie unterstützen.

Die Kompaniefeldwebel des Luftwaffenstandortes Erndtebrück übergaben am 23. Januar eine dreistellige Spende an die Tafeleinrichtung der Edergemeinde - das teilt der Einsatzführungsbereich 2 jetzt in einer Pressemitteilung mit. Die rein ehrenamtlich betriebene Einrichtung hat sich über diese Geste besonders zur jetzigen Zeit sehr gefreut.

802 Euro und 13 Cent Einnahmen für den guten Zweck waren das Ergebnis einer Sammlung im Rahmen des gemeinsamen Weihnachtsmarktes aller ansässigen Dienststellen der Erndtebrücker Hachenberg-Kaserne im vergangenen Dezember. Durch den Verkauf von Speisen, Getränken und Dekorationsartikeln konnte dieser stattliche Betrag mit dem Verwendungszweck „Hachenberg-Kaserne hilft“ der Tafel in Erndtebrück nun feierlich übergeben werden. Die Kompaniefeldwebel, oder auch „Spieße“ genannt, waren sich schnell einig, den Einnahmenüberschuss einer regionalen Einrichtung zu spenden. Der Tafel vor Ort kam dieses späte Weihnachtsgeschenk sehr gelegen, denn allein in Erndtebrück ist die Anzahl der Hilfsbedürftigen im letzten Jahr auf 130 gestiegen, in der Schwestereinrichtung Bad Berleburg sind es sogar 400, viele davon aus der Ukraine.

Mit 48 Kisten, gefüllt mit Nahrungsmitteln, werden Bedürftige jeden Freitagvormittag durch Spendengaben lokaler Supermärkte versorgt. Für die ungefähr dreißig freiwilligen Helferinnen und Helfer gilt diese Herausforderung jede Woche zu meistern. Aktuell stehe die Anschaffung eines neuen Transporters für Lebensmittel an und sämtliche laufenden Kosten werden ausschließlich durch Spenden gedeckt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein