Märchenspur in Berleburg: Wandern mit den Gebrüdern Grimm

Pünktlich zum zweiten Lockdown der Bundesrepublik stellt die Stadt Bad Berleburg einen neuen Wanderweg vor – und dann ist der auch noch ideal für Familien mit Kindern. Perfekt also um die Natur während der Zeit der mangelnden Freizeitangebote zu genießen. Grund genug für uns, den Wanderwege-Check aus den Sommerferien wiederzubeleben und die neue Märchenspur den Kriterien Streckenprofil, Ausrüstung, Orientierung, Einkehrmöglichkeiten und Rastplätze sowie Strecken-Höhepunkte zu unterziehen.

Das Streckenprofil

Abwechslungsreicher kann ein Streckenprofil kaum sein – die Märchenspur führt kurz durch die Kernstadt in den Schlosspark, entlang einiger Felder und durch den Wald. Los geht es am Marktplatz und in den Schlosspark – wer mag, kann auch direkt dort starten, um sich die Straße zu ersparen.

Man könnte meinen, der Schlosspark mit den Teichen, den quakenden Enten und dem über allem türmenden Schloss seien märchenhaft genug, doch wartet hier bereits das Rapunzel auf die Wanderer und Spaziergänger – in Form einer kleinen Tafel.

Ein Märchen der Gebrüder Grimm gemünzt auf das Schloss.

Immer wieder märchenhafte Ausblicke. Foto: Ramona Richter / WP

„Seit mehr als 750 Jahren wird das Schloss von der fürstlichen Familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg bewohnt. Seht ihr den Turm dort hinten? Im Märchen steht der Prinz vor solch einem Turm und ruft: ,Rapunzel, lass dein Haar herunter!’“

Wer sein Smartphone zur Wanderung mitnimmt, ist hier im Vorteil, denn der QR-Code auf der Tafel führt zum vollständigen Original-Märchen der Gebrüder Grimm – auf der Website gibt es auch die Möglichkeit, sich das Märchen vorlesen zu lassen. Kinder können die Station mit einem märchenhaften Stempel „sammeln“.

Aus dem Schlosspark geht es nach einem kurzen Weg über einen Feldweg in den Wald – besonders an einem klaren, kühlen Herbsttag ein Genuss. Dabei führt der Weg nicht nur schnurgerade entlang des Waldweges sondern führt auch, hier und da recht abenteuerlich – quer durch den Wald. Nicht nur für Kinder ist das spaßig und aufregend. Auch im Wald warten Märchenfiguren auf die Wanderer: Der

Die Stempel an den Märchentafeln. Foto: Ramona Richter / WP

Eisenhans, die Bremer Stadtmusikanten oder auch die goldene Gans. Auch hier ist die Umgebung in die kurze Erzählung auf der Tafel mit eingebunden, Stempel können auf Hände, Arme oder auch Papier aufgedrückt werden und der QR-Code führt zur vollständigen Erzählung.

Für einen kurzen Abschnitt, der durch den Friedwald führt, ist Stille gefragt – kurz vor dem Ende des Weges darf dann aber getobt werden, denn der aus Naturholz gefertigte Spielplatz lädt zum Verweilen ein. Insgesamt ist die 5,6 Kilometer lange Märchenspur einfach zu gehen, bei den Pfaden, die querfeldein durch den Wald führen ist jedoch etwas Trittsicherheit gefragt. Bei entspanntem Schritt und lesen der Schilder sowie dem Spielen auf dem Spielplatz sollten in etwa zwei Stunden eingeplant werden. Insgesamt geben wir der Streckenführung

Die Ausrüstung

Für die Märchenspur braucht es nicht viel, einfach Wanderschuhe oder auch Turnschuhe tun es durchaus für die Strecke. Für die QR-Codes sollte ein Smartphone mitgeführt werden, dann ist das Märchenerlebnis um einiges größer – notwendig ist es aber nicht für den Wanderweg. Wer nicht will, dass Kinder sich die Stempel auf die Haut drücken, sollte noch an ein Blatt Papier oder ein kleines Heft denken, damit die Kinder die Stempel dort sammeln können. Da man nicht lange auf der Strecke unterwegs ist, ist Verpflegung nicht unbedingt nötig.

Für die nötige Ausrüstung vergeben wir insgesamt

Die Orientierung

Ab dem Schlosspark ist die Orientierung einfach und durch die zahlreichen Krönchen, die den Weg

DDie Krone führt den Wanderer auf dem Weg. Foto: Ramona Richter / WP

markieren, immer eindeutig – ab und an müssen jedoch die Augen offen gehalten werden. Startet man vom Marktplatz aus und kennt sich in der Kernstadt nicht aus, kann man sich schonmal etwas verirren – dann ist ein Blick vorab in die Karte notwendig. Für die Orientierung vergeben wir hier insgesamt

Die Einkehr/Rastplätze

Wenn gastronomische Betriebe geöffnet haben dürfen, bieten sich in der Kernstadt, aber auch gegen Endes Weges einige Möglichkeiten zum Einkehren an. Am Weg liegt hier zum Beispiel das Café-Restaurant Hof Mühlbach. Für die Rast unterwegs sind einige Holzbänke vorhanden, auf denen man sich ausruhen oder die Atmosphäre im Wald genießen kann.

Für Einkehr und Rastplätze vergeben wir insgesamt

Die Höhepunkte

Höhepunkte sind mit Sicherheit der Spielplatz aus Naturholz und die zahlreichen Märchentafeln entlang des Weges.

Doch auch die attraktive Streckenführung selbst spricht für sich und wartet immer wieder mit zahlreichen schönen Aussichten auf. Für die Höhepunkte vergeben wir