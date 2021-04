Märkischer Kreis verhängt Ausgangssperren ab Freitag

Iserlohn/Märkischer Kreis. Als Reaktion auf die hohen Inzidenzzahlen hat der Märkische Kreis härtere Maßnahmen ergriffen.

Nun also doch härtere Maßnahmen: Als Reaktion auf die hohen Inzidenzzahlen verhängt der Märkische Kreis eine Ausgangssperre. Die Ausgangssperre wird ab Freitag, 9. April, jeweils zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens im gesamten Märkischen Kreis gelten - also auch in Iserlohn, Hemer und Letmathe. Grundlage ist eine neue Allgemeinverfügung, die am heutigen 8. April in Kraft tritt.

Mittlerweile hat der Märkische Kreis die unserer Zeitung bereits am Nachmittag vorliegenden Informationen bestätigt und Details bekanntgegeben.

Auch Schulen bleiben nach den Osterferien erstmal geschlossen

Neben der Ausgangssperre werden auch die Schulen nach den Osterferien erst einmal nicht in den Präsenzunterricht zurückkehren. Am Nachmittag gab das Land kurzfristig bekannt, dass NRW-weit die Schulen in den Distanzunterricht wechseln. Abschlussklassen bleiben davon ausgenommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Märkischen Kreises lag am Donnerstag bei 179,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit weist der Märkische Kreis nach dem Kreis Siegen-Wittgenstein (182,7) den zweithöchsten Wert in ganz Nordrhein-Westfalen auf.